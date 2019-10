Duras palabras de adiós de Selena para Justin Bieber en nueva canción

Selena Gómez estrenó una nueva canción después de estar tres años sin hacer música. 'Lose You To Love Me' se titula el sencillo que está siendo comentado alrededor del mundo porque muchos lo vinculan con la relación que sostuvo con Justin Bieber.

A las 15 horas de estrenarse, el nuevo sencillo de Selena ya había alcanzado las nueve millones de vistas convirtiéndose en la principal tendencia de la plataforma Youtube.



La relación entre Gomez y Bieber tuvo muchas idas y vueltas. Acabó definitivamente a finales de 2017, pocos meses antes que Justin anunciara su compromiso con Hailey Baldwin (su esposa que hoy lleva su apellido).



Selena afirmó que este nuevo sencillo habla sobre los años difíciles que ha tenido en el último tiempo. En el mismo 2017, la artista fue diagnosticada con lupus, una enfermedad autoinmune que la obligó a someterse a un transplante de riñón.



A través de sus redes sociales, la exactriz de Disney anunció la inspiración de ese nuevo sencillo. "Esta canción está inspirada en muchas cosas que sucedieron en mi vida desde el lanzamiento de mi último álbum (2017)", escribió Selena en los comentarios de su nuevo video en Youtube.

'Lose You To Love Me' incluye en su letra mensajes fuertes sobre el pasado reciente de la vida de Selena. El mismo nombre de la canción traduce "perderte para amarme". El coro del sencillo es "necesitaba perderte para amarme".



En la segunda estrofa, Selena canta: "en dos meses nos reemplazaste, como si fuese fácil". Medios como 'Cosmopolitan' dicen que en ese verso Gómez se refiere a lo ocurrido a finales de 2017 con Justin Bieber. Dos meses después de darle fin a la relación de novios que sostuvo con Selena, Bieber anunció su compromiso.

Entre las frases más fuertes, se destacan: "este baile me estaba matando lentamente", "me destruiste en ese entonces y ahora todos se están enterando" y "necesitaba odiarte para amarme". A raíz de lo sucedido hace dos años, Selena admitió entrar en una depresión que le duró más de un año.



Tanto en sus redes sociales como en la nueva canción, Selena da a entender que está entrando en una etapa en la música y en la vida. A través de Instagram, le dijo a sus fans que la acompañaran en este nuevo capítulo. "Ahora ese episodio (de mi vida) está cerrado", se escucha en la última estrofa de 'Lose You To Love Me'.



