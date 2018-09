Selena Gómez habló por primera vez de la sobredosis de Demi Lovato

Ante la sobredosis que sufrió Demi Lovato el 24 de julio, la que alguna vez fue su mejor amiga, Selena Gómez, explicó en una entrevista para la revista 'Elle', que sí la visitó, pero que no quiso hacer público su encuentro.



"Todo lo que diré es que la contacté personalmente. No hice nada público. No quería… porque la amo. La conozco desde que tenía 7 años. Es todo lo que diré", manifestó en dicha entrevista.

La artista había sido cuestionada por su silencio ante lo ocurrido, mientras que otros artistas sí hicieron público en redes sociales su apoyo ante el difícil momento de Lovato.



Hace poco, Lovato rompió su silencio en redes sociales, luego de que ocurriera su sobredosis.



"Siempre fui transparente sobre la adicción que tengo. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no desaparece, es algo con lo que tengo que luchar", fueron las conmovedoras palabras que expresó Demi Lovato a través de su cuenta de Instagram.



La estrella de la música, de 25 años, fue internada en el hospital Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles (EE. UU.) por una sobredosis de fentanilo.



Lovato sorprendió a todos sus seguidores cuando medios reportaron que había sido internada por una aparente sobredosis de heroína, como lo reportó al principio el portal TMZ, que también aseguró que había sido atendida con Narcan, un tratamiento de emergencia usado en sobredosis de narcóticos.



