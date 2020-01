‘Sufrí abuso emocional’: Selena Gómez sobre relación con Justin Bieber

Durante una entrevista con el programa ‘Weekend Edition Sunday’, de la estación radial NPR, Selena Gómez habló sobre su relación con Justin Bieber: cómo fue y cómo se sintió cuando se acabó.



La artista señaló que sintió abusos emocionales durante el tiempo que estuvo con el cantante, pero que ya se siente más fuerte.

“Es peligroso permanecer en una mentalidad de víctima. Y no estoy siendo irrespetuosa, pero siento que fui víctima de ciertos abusos”, dijo.



Preguntada por si se refería a abusos emocionales, Gómez respondió con un rotundo “Sí”.



“Por mucho que no quiera pasar el resto de mi vida hablando de esto, estoy orgullosa de poder decir que me siento más fuerte que nunca y que he encontrado la manera de pasar ese episodio con la mayor gracia posible” agregó.

Selena Gómez se dio a conocer gracias a que fue una estrella de Disney. Foto: Nina Prommer. EFE

Gómez y Bieber estuvieron juntos, de forma intermitente, entre 2011 y 2018, cuando, en marzo, se terminó totalmente.



Meses después de la ruptura, el joven canadiense empezó a salir, formalmente, con la modelo Hailey Baldwin, con quien ya se le había relacionado durante una de sus tantas rupturas con la ex estrella de Disney.



En julio del 2018, se comprometieron y, antes de finalizar ese año, se casaron casi que a escondidas. En septiembre del 2019, regresaron al altar, pero esta vez sí con más de 100 invitados.

Bieber y Baldwin se casaron dos veces: una en 2018 y la otra en el 2019. Foto: Instagram: @justinbieber

“Mi ruptura (con Bieber) tenía que entenderla como adulta. Y tenía que entender las elecciones que estaba haciendo”, continuó Gómez en la entrevista, al tiempo que confirmó que ‘Lose You to Love Me’, una de sus canciones, trata sobre ese momento de su vida.



“Fue muy difícil y estoy feliz de que haya terminado. Y sentí que esta era una excelente manera de decir ‘está hecho, lo entiendo, lo respeto, y ahora estoy entrando a otro capítulo”, manifestó.



Finalmente, Gómez explicó que la razón por la que está hablando más sobre su vida privada es porque “quiero poder contar mi historia de la manera que yo quiera".



Tendencias EL TIEMPO