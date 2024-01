Selena Gómez está próxima a lanzar su más reciente álbum: 'Espero que suene muy feliz'

Selena Gómez es una de las cantantes más reconocidas de Hollywood, tras su paso por Disney en recordadas producciones como 'Los Hechiceros de Waverly Place', 'Princesa por accidente' y 'Ramona and Beezus'.



Recientemente, la actriz, que lleva una larga carrera artística desde el 2002 en la televisión y la música, reveló que está trabajando en el que sería su último álbum, tras insinuar que se siente agotada de este sector.

Durante una entrevista para el podcast 'Smartless', conducido por los actores Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett, la artista insinuó que siente que está atravesando por proceso de transición, en el que busca una estabilidad dentro del entretenimiento, y en el que parece que la actuación juega un papel más importante que la música.



“Me quiero relajar porque estoy cansada. Quería ser actriz, en realidad nunca tuve la intención de ser cantante a tiempo completo, pero al parecer esa afición se convirtió en otra cosa”, señaló la intérprete.

Insinuando que el canto podría pasar a un segundo plano, la estadounidense aseguró que no finalizará su carrera musical sin antes dejar que el mundo escuche un, aparentemente', un último sencillo discográfico que pueda darle algo de emoción a sus fanáticos.



"Siento que tengo un álbum más en mí, pero probablemente elegiría actuar. No creo que sea la mejor cantante, pero sé cómo contar historias y me encanta poder hacer canciones", puntualizó en el pódcast.

¿Qué escucharán sus seguidores?

Tras una larga ausencia de las cabinas de grabación y la música, la empresaria de la marca de cosméticos 'Rare Beauty' está preparando un nuevo disco con el que espera elevar los ánimos de sus fanáticos y que toda persona que lo escuche "se sienta feliz".



"'Freedom (libertad) es el tema principal de este álbum. ¿De qué?, me pregunto, de las ataduras que poseía cuando tenía 20 años", explicó Gómez para un perfil de la revista 'Vogue'.



Así mismo, aseguró que tardó mucho tiempo en componer nuevas canciones, ya que estaba acostumbrada a crear interpretaciones nostálgicas basadas en la melancolía, pero que en esta ocasión busca que las composiciones generen una sensación de alivio y felicidad.

"No tenía nada sobre que escribir porque estoy muy acostumbrada a hacer música de chicas tristes. Y me encanta una canción así, pero no estaba atravesando por algo que me estuviera destrozando", dijo la estadounidense.



A sus 31 años, la modelo quiere encontrar nuevas formas de hacer música pop y compartir con su público cómo se siente en la actualidad, luego de atravesar por varios momentos difíciles, en los que padeció de inseguridad con su cuerpo y consigo misma, así como de otras afectaciones a nivel físico.



‘Cuando la gente escuche el nuevo álbum, les guste o no, espero que digan ‘suena muy feliz’’, finalizó la artista en conversaciones con la revista citada anteriormente.

