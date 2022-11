Selena Gómez está decidida a contar su historia. Durante muchos años, la actriz ha estado en el ojo público debido a su exitosa carrera musical, pero también complicaciones constantes de salud y por su relación con su exnovio Justin Bieber. Sin embargo, a pesar de ser perseguida por la prensa y cuestionada en redes sociales, la artista ha logrado mantener gran parte de su vida privada en secreto.

Sin embargo, por primera vez ha decidido abrir totalmente su corazón en el documental ‘Selena Gomez: mi mente y yo’, el cual estará disponible desde el próximo 4 de noviembre en AppleTV. Según la sinopsis, la película se describe como una exploración ‘íntima’ de la historia de Gómez durante un período de 6 años.



Allí relata que todo comenzó cuando en el 2015 le diagnosticaron lupus, la cual es una enfermedad autoinmune que puede afectar órganos como la piel, el cerebro, los pulmones, los riñones y los vasos sanguíneos.

La actriz ha luchado con la ansiedad, depresión y bipolaridad desde hace seis años. Foto: Instagram: @selenagomez

Un año después, se vio obligada a cancelar su gira musical ‘Revival’, luego de haber dado más de 55 conciertos, por problemas de ansiedad, depresión y ataques de pánico generados por la misma enfermedad. Desde entonces ha tenido una lucha constante con varios aspectos de su vida, los cuales retrata y explica en una obra de hora y media de duración.

'Estoy agradecida de estar viva'

El tráiler comienza con Selena recordándose a sí misma que todo lo que importa es quien es ella. No importan los demás, no importa lo que el mundo piense. Sólo sabe que ella puede estar bien y que está agradecida por estar viva.

Con esta introducción, Gómez nos muestra que este no será un documental sobre la fama y los escándalos que la han rodeado, sino que, por el contrario, buscará ser una obra que muestre sus luchas más personales.



En él se retrata, por ejemplo, cómo en el 2016 tuvo que darle un alto total a su carrera cuando se tuvo que someter a un trasplante de riñón. La donante fue su amiga y actriz Francia Raisa, reconocida por su papel en ‘Grown-ish’.

La actriz de ascendencia hondureña es una de las amigas más cercanas de Selena. Foto: Instagram: Franciaraisa

No obstante, esto no ha sido todo. En el 2019 fue diagnosticada con trastorno de bipolaridad. “No quiero ir al hospital, pero debo ir para no quedarme atrapada en mi mente. Quiero pedir perdón a mi madre por la forma en la que le he hablado muchas veces. No era yo”, explica en el documental.



Desde entonces, según lo que comentó en una entrevista de ‘Harper’s Bazaar’, la artista cree que es algo con lo cual estará luchando toda la vida, pues no es algo fácil de superar. Aún así, trató de verle el lado positivo a la situación.



“Creo que es una batalla a la que me voy a tener que enfrentar el resto de mi vida, y eso me parece bien porque sé que me estoy escogiendo a mí misma por encima de todo lo demás”, comentó.

La actriz estrenará su documental en AppleTV este noviembre. Foto: Instagram @selenagomez

En el filme, también se ve como en el 2020, tuvo que hacer frente a un tratamiento de cuatro horas diarias en las que estaba conectada a una máquina. Esto, como producto de una gran crisis emocional que hizo que tuviera que ser internada en un hospital psiquiátrico por segunda vez en menos de un mes.



La película relata así todas sus luchas y cómo las ha afrontado. Pero por otra parte, también habla de su resiliencia y de los proyectos que ha emprendido desde su diagnóstico.



Por un lado está su marca de maquillaje ‘Rare Beauty’, la cual fue lanzada en el 2020 y tiene como misión celebrar la individualidad de cada persona, a partir de la redefinición de lo que es bello.



Aprovechando su éxito, también creó ese mismo año la ‘Rare Impact Fund’, con la que ha recaudado 100 millones de dólares para proporcionar ayuda psicológica a niños y niñas que pueden estar atravesando una dura situación a nivel emocional.

