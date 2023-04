Selena Gómez nació el 22 de julio de 1992, en Grand Plairie, Texas. Hija de Ricardo Gómez, de procedencia mexicana, y de Amanda Dawn Cornett, originaria de Estados Unidos.



Su nombre se le otorgó con el fin de darle honor a la cantante Selena Quintanilla, por quien siente una gran admiración.



El amor por la música y la actuación la heredó de su madre, pues desde niña la observaba actuando en obras de teatro, por lo que no dudo ni un segundo en aprovechar un espacio en la televisión.

Su primer papel lo hizo en el programa de 'Barney y sus amigos’, en 2002, programa que le dio la oportunidad de comenzar a tener experiencia en la industria de la actuación.



En vista de su gran talento, no fue sino hasta 2007 que comenzó a ser conocida por ingresar al mundo de The Walt Disney Company.



Año cuando comenzó haciendo parte del elenco de la serie 'Los hechiceros de Waverly Place', interpretando a 'Alex Russo', durante las cuatro temporadas que esta estuvo al aire. Esta producción ayudó a Selena Gómez a tener sus primeros reconocimientos en los Premios Emmy.

'Los hechiceros de Waverly Place'. Foto: Página Oficial de Disney+

Dos años después de haber interpretado a ‘Alex Russo’, el 20 de mayo de 2009, se estrenaba la película ‘Programa de protección para princesas’, en la que actuó como ‘Carter Mason’, junto con quien era su amiga en ese entonces, Demi Lovato.

'Programa de protección para princesas'. Foto: Página Oficial de Disney+

Dada la acogida que estaba teniendo para esa época 'Los hechiceros de Waverly Place', el director Lev. Spiro produjo la película 'Los hechiceros de Waverly Place: vacaciones en el Caribe', estrenada el 28 de agosto de 2009, ganando el premio Primetime Emmy al 'Mejor programa infantil'.

'Los hechiceros de Waverly Place: vacaciones en el Caribe'. Foto: Página Oficial de Disney+

Seguido de esta, otra de sus producciones más conocidas fue 'Monte Carlo', producida por Thomas Bezucha, una película de 2011, en la cual protagonizó el papel de 'Grace', logrando ser nominada a los premios de Teen Choice Award a 'Mejor Actor del Verano'.

Durante su carrera de actuación, Selena Gómez también se dedicó a la música, industria que le ha permitido ser reconocida a nivel mundial, pudiéndole dar la oportunidad de desempañar labores benéficas desde sus 17 años.



Su última aparición en las pantallas fue en la serie 'Only Murders in the Building'.

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS