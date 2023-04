Selena Gómez es una de las cantantes más famosas del mundo, sin embargo también es actriz y una empresaria exitosa.

Selena nació el 22 de julio de 1992 en Grand Prairie, Texas, Estados Unidos. Es hija del mexicano Ricardo Joel Gómez y de la exactriz de teatro italoamericana Amanda Dawn Cornett, quien la dio a luz a los 16 años de edad.

Fue bautizada como Selena en homenaje a la famosa cantante de música tejana, quien fue asesinada tres años después de que ella naciera.



Los padres de Selena se separaron cuando ella tenía cinco años y se crió en casa de su madre. Tiene dos medias hermanas: Gracie Elliot Teefey, quien nació en el segundo matrimonio de su madre con Brian Teefey; y Victoria Gómez, hija de su padre en una segunda unión.



Selena estudió su educación primaria en la Danny Jones Middle School, en Texas, y desde entonces mostró interés por el mundo del espectáculo. De hecho, cuando tenía siete años tuvo su primer papel en la serie infantil de TV Barney & Friends.



En el cine debutó en el 2003, en la película Spy Kids 3-D: Game Over. Dos años después actuó en Walker, Texas Ranger: Trial by Fire.



Sin embargo, Disney, que la descubrió en 2004, le dio su primer rol en una película. En el 2006 fue la protagonista de la película para televisión Brain Zapped. Durante ese mismo año participó como estrella invitada en la segunda temporada de Zack and Cody.



En el 2007, participó en tres capítulos de Hannah Montana y le ofrecieron el papel protagonista en la serie Wizards of Waverly Place, en la cual interpretó a Alex Russo.



En el 2008 tuvo su primer papel protagonista en una película, Another Cinderella Story.



En el 2009 trabajó en las películas de Disney Channel Princess Protection Program y Wizards of Waverly Place: The Movie.



En cuanto a su carrera como cantante, en el 2006 grabó la banda sonora de la serie Brain Zapped. Tres años después grabó One and the Same para Princess Protection Program y Magic para Wizards of Waverly Place.

La cantante de 31 años ha comentado que sufre de Lupus. Foto: Instagram @selenagomez

En el 2008 fue contratada por Hollywood Records y formó la banda Selena Gomez & the Scene. Un año después apareció su primer álbum, Kiss & Tell, con el que lograron un disco de oro.



Su segundo álbum se publicó en septiembre de 2010, A Year Without Rain. Un año después se lanzó When the sun goes down que logró el disco de oro en los Estados Unidos.



En el 2011 grabó Shake It Up: Break It Down, banda sonora de Shake It Up.



Ha trabajado en largometrajes como Monte Carlo (2011), Hotel Transylvania (2012), Spring Breakers (2013) y debutó como solista con el álbum de estudio Stars Dance (2013), que fue número uno en los Estados Unidos.



Selena ganó el MTV Video Music Award en la categoría Mejor Video Pop por 'Come and Get It' en 2013. Fue liberada de su contrato discográfico con Hollywood Records tras grabarse su álbum de grandes éxitos 'For you' (2014). Posteriormente, firmó con Interscope Records.



Ganó además los premios ALMA, American Music Award, People's Choice Award, Billboard Women in Music Awards y Teen Choice Awards.



En 2009 fue nombrada embajadora de buena voluntad de la UNICEF, convirtiéndose en la artista más joven en asumir el cargo.



Selena tiene su propia compañía de producción llamada July Moon Productions. En 2010 lanzó su línea de ropa. En 2017, presentó una colección de bolsos de edición limitada llamada 'Selena Grace' que diseñó en colaboración con la marca de lujo Coach. Inc.

Desde 2018, se convirtió en el usuario de Instagram más seguido. Este año superó los 400 millones de seguidores, siendo la mujer más seguida en el mundo.



El 23 de octubre de 2019, lanzó 'Lose you to love me' como el sencillo principal de su tercer álbum de estudio Rare, estrenado el 10 de enero de 2020 por Interscope Records.



En mayo de 2020, se anunció que protagonizaría y produciría un programa de cocina para HBO Max.



Colaboró con el cantante Camilo en la canción titulada 999, fue lanzada el 27 de agosto de 2021.

Selena Gómez sacó su marca ‘Rare Beauty’ que maneja el concepto ‘body positive’. Foto: Rare Beauty

Selena no tiene hijos. Mantuvo relaciones sentimentales con famosos como el actor Taylor Lautner o el cantante Justin Bieber. Tras grabar 'I want you to know' en 2015 con el DJ ruso-alemán Zedd, iniciaron una relación que finalizó en ese mismo año.



Comenzó a salir en enero de 2017 con el cantautor y productor discográfico canadiense The Weeknd. Se separaron en octubre.



En el 2017 se sometió a un trasplante de riñón en su lucha contra el lupus, enfermedad que le diagnosticaron en 2015. El órgano fue donado por su amiga la actriz Francia Raisa. El 3 de abril de 2020, reveló que había sido diagnosticada con trastorno bipolar.

