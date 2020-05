El nuevo look de la cantante y actriz Selena Gómez

En estos meses de aislamiento varios famosos han aprovechado para tener un cambio de look. Pintarse o cortarse el pelo, quitarse o dejarse la barba son algunas de las cosas que se han visto.



Tal es el caso de la cantante y actriz estadounidense Selena Gómez, quien, recientemente, hizo una publicación con su cambio durante el aislamiento.

La cantante de 'Lose you to love me' publicó una serie de cuatro fotos en su cuenta de Instagram en la que deja ver un sutil cambio en su pelo. Se trata de unos rizos desordenados que la hacen parecer fresca y despreocupada. La actriz solo muestra su cara y se ve que tiene un esqueleto de color negro y un maquillaje suave en su rostro.



"Tenía ganas de maquillarme. Mi papá se dio cuenta y luego preguntó: "¿Por qué te ves así?" Silbó mientras se alejaba", es el mensaje que acompaña las imágenes.

La publicación ya cuenta con más de 8 millones de reacciones y varios comentarios de sus fans halagando su apariencia. “Te ves hermosa”, le dijo una de sus seguidoras.



Gómez inició su carrera actoral a los 10 años de edad y es conocida por participar en diferentes producciones de Disney, como ‘ Wizards of Waverly Place’.

En 2010, protagonizó su primera película: ‘Ramona and Beezus’.



Aparte de su carrera como artista, Gomez también se ha dedicado a la filantropía y, en el 2009, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) la convirtió en la embajadora más joven de la historia.







Lanzó su propia línea de ropa llamada 'Dream out loud' y un perfume que lleva su mismo nombre.



En 2013, Adidas NEO Label la eligió como su imagen publicitaria, al igual que Pantene en 2015, Coca-Cola en 2016 y las marcas Coach y Puma en 2017, con las que ha diseñado distintos productos.

