La famosa actriz y cantante Selena Gómez ha sido una figura prominente en la industria del entretenimiento desde su debut en la televisión en la década de 2000.



Sin embargo, su carrera no ha estado exenta de desafíos, incluyendo problemas de salud mental y luchas por su amor propio.

Selena Gómez es una figura pública muy popular y exitosa en la industria del entretenimiento, con una gran cantidad de seguidores y fans en todo el mundo.



Como resultado, muchas personas están interesadas en su carrera, proyectos y vida personal. Estos son algunos de los temas que más le inquietan a quienes apoyan su carrera.

Diagnósticos de salud

En 2017 la actriz fue diagnosticada con lupus, esta es una condición que afecta el sistema inmunológico de las personas, según el 'Instituto Nacional de Artritis y enfermedades musculoesqueléticas' de EE. UU.



En este trastorno, el sistema inmunológico ataca por error las células y tejidos saludables del cuerpo. Aunque puede afectar a cualquier persona, las mujeres jóvenes tienen un mayor riesgo de padecerlo. A través de un mensaje en Instagram, señaló que fue su amiga Francia Risa quien le donó su riñón.

En 2020, durante cuarentena, la actriz le confesó a Miley Cyrus en su programa de entrevistas online ‘Bright Minded’ que había estado en un buen hospital psiquiátrico donde se dio cuenta que también tenía una enfermedad mental. Tiempo después comentó que su diagnóstico era un trastorno bipolar y que lo conocía desde el 2019.



No obstante, la estrella de Hollywood se mostró tranquila y contó qué es lo que hace para ayudarse con el trastorno. “Cuando me entero y me informo más sobre el tema, en realidad me ayuda. No me asusta para nada”, afirmó.



A finales del 2022, en una entrevista con la revista Rolling Stone, dijo haber pasado por hasta cuatro centros de terapia desde los 20 años y que, aunque nunca intentó acabar con su vida, contempló el suicido.



"Tuve que desintoxicarme y tuve que aprender a recordar ciertas palabras porque incluso olvidaba dónde estaba. Me costó mucho trabajo aceptar que era bipolar y aprender a lidiar con ello porque eso no iba a desaparecer", reconoció al medio.



En su documental autobiográfico, según Apple, los encargados de producirlo, comentaron que es "excepcionalmente crudo e íntimo, abarca su recorrido de seis años hacia una nueva luz".



A su vez, la cantante y actriz publicó en Instagram un tráiler del documental junto al cual escribió: "Mi Mente y Yo. Algunas veces no nos llevamos bien y se vuelve difícil respirar". La intérprete se ha caracterizado por ser abierta acerca de sus luchas contra la ansiedad y la depresión.

Hace pocas semanas la cantante fue nuevamente el centro de atención de la comunidad digital y objeto de críticas, ya que tenía su rostro hinchado en un partido de baloncesto.



En respuesta a esto, publicó un mensaje en su cuenta principal de TikTok explicando la situación y anunciando que se tomará un descanso de las plataformas digitales porque se siente cansada y es un poco mayor para soportar el acoso en línea.



El hecho de que ella haya decidido estar inactiva en las redes muestran que está priorizando su bienestar emocional y mental por encima de la necesidad de mantenerse en línea.



Relaciones amorosas

Selena Gomez no es madre y ha mantenido relaciones amorosas con famosos como el actor Taylor Lautner y el cantante Justin Bieber. Ellos estuvieron juntos entre 2011 y 2013. Durante la relación, quizá más recordada por sus seguidores, ambos padecieron situaciones médicas importantes que los llevaron a terminar la relación.



En 2015, colaboró en la canción 'I want you to know' con el DJ ruso-alemán Zedd, lo que llevó a una relación romántica que terminó ese mismo año. A partir de enero de 2017, comenzó una relación con el cantautor y productor discográfico canadiense The Weeknd, pero se separaron en octubre de ese mismo año.



Por ahora no hay rumores de relaciones, ya que en varias ocasiones ha mencionado que prefiere centrarse en su salud y bienestar.

Amistades y su salud mental

Sobre este tema, la artista se sinceró con Rolling Stone y achacó las causas de sus problemas de salud mental y de su infelicidad a que tampoco encajaba en "grupos impecables de chicas famosas", ya que su "única amiga en la industria" era y es la cantautora Taylor Swift.

En una ocasión incluso le respondió a Hailey Bieber el gesto que hizo de meterse un dedo en la boca y simular una arcada luego de escuchar hablar de Swift. A lo que respondió la cantante: “lo siento mucho, mi amiga es y seguirá siendo una de las mejores en el juego”.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

CON INFORMACIÓN DE ARCHIVO - EL TIEMPO

EL TIEMPO

