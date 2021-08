‘Renuncié a mi vida’: Selena Gómez habla en contra su experiencia en Disney

A tan solo unos días del estreno de ‘Only Murders in the Building’, nuevo proyecto de Selena Gómez, la actriz y cantante hizo referencia a sus años como estrella infantil durante la rueda de prensa ofrecida para la promoción de dicha serie.

Después de cumplir con sus contratos, varias de las estrellas infantiles de Disney han dado declaraciones contra la compañía.



Estrellas como Lindsay Lohan, Demi Lovato, Bella Thorne o Miley Cyrus han culpado en varias ocasiones a la empresa por llevarlas a una fama que no supieron controlar.



(Lea también: Chyno Miranda y otros famosos que han sufrido graves enfermedades)



En 2007, Selena interpretó a Alex Russo, el papel protagónico de la reconocida serie ‘Los hechiceros de Waverly Place’ de Disney. Con ello logró potenciar su carrera musical y obtener diversos contratos millonarios con firmas de moda.

no hay nadie más icónica que alex russo y no hay serie más icónica que los hechiceros de waverly place, podrán sus favs??? pic.twitter.com/wlA0cPoKYv — rose🕊 (@goodforswiftt) August 5, 2021

Todo parecía indicar que Selena Gómez era una de las actrices que había salido bien librada de su prematuro reconocimiento a nivel mundial. Sin embargo, en la promoción de ‘Only Murders in the Building’ le preguntaron cómo había sido rodar la serie en comparación a sus trabajos anteriores, a lo que Selena respondió:



"Renuncié a mi vida en favor de Disney a una edad muy temprana y no sabía lo que estaba haciendo", afirmó.



(Le puede interesar: Selena Gómez arremete contra The Good Fight por burlarse de su trasplante)



Además, resaltó que en Disney no aprendió nada, pues a su corta edad no entendía todo lo que pasaba en el set de grabación y se dedicaba a correr de un lado para otro.

Ahora, la actriz se encuentra muy feliz de pertenecer a esta producción, creada por Steve Martin y John Hoffman, que se estrenará este 31 de agosto por la plataforma de streaming Hulu.



"Diría que la primera razón por la que quise hacer esto fue por el nivel de sofisticación del material", señaló la actriz.

Más noticias

'Free Guy' encabeza los estrenos en las salas de cine

Tiktokers' que parecen los gemelos perdidos de celebridades

Guardianes de la Galaxia Vol 3 y el impacto que tendrá en sus seguidores

Tendencias EL TIEMPO