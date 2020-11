Peleas del pasado dentro y fuera del camerino de la Selección Colombia

Con los rumores de un supuesto enfrentamiento entre algunas figuras del equipo actual de la Selección Colombia (señalan a James Rodríguez y a Luis Fernando Muriel) luego de la estruendosa derrota de la 'tricolor' contra Ecuador en las eliminatorias suramericanas al Mundial de Catar 2022, se abrió el ‘baúl' ingrato de los recuerdos de las peleas que se han registrado al interior del equipo nacional.



Esta es una recopilación de algunas de las ‘diferencias’ más recordadas.



El supuesto rifirrafe tras la goleada de Ecuador

El periodista deportivo Javier Hernández Bonnett aseguró en el programa radial ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, que James Rodríguez protagonizó una acalorada discusión con algunos de sus compañeros luego de la goleada sufrida por Colombia (6-1) en el partido contra Ecuador.



Hernández dijo, incluso, que Muriel habría “apercollado” al ‘10’ de la Selección durante la supuesta disputa.



Sin embargo, en un comunicado, Rodríguez desmintió esa versión y aseguró que “tanto en el vestuario como en lo personal mantengo excelentes y respetuosas relaciones con mis compañeros de la Selección Colombia”.



Hernández dijo que tiene pruebas y testimonios de miembros de la Federación Colombiana de Fútbol y se mantiene firme con su versión.



“Los testimonios están en chat, yo los tengo en chat. No tengo ningún inconveniente, no tengo ningún problema. Y la Federación sabe que es cierto”, añadió.

El ‘Tino’ Asprilla y Óscar Córdoba

En una transmisión en vivo que el exfutbolista Faustino Asprilla realizó en su cuenta de Instagram, en marzo de este año, reveló que, cuando hacía parte de la Selección Colombia, tuvo una fuerte discusión con el recordado arquero Óscar Córdoba.



“Peleamos por una bobada que él me dijo y yo le contesté, fue más privado que público. Nunca fue en una cancha o en una concentración, una estupidez que él me dijo y yo le contesté feo”, expresó Asprilla.



Afirmó que la pelea con Córdoba es la única que lamenta.



“De las cosas que me arrepiento en mi vida, esta es una: haber peleado con un gran ser humano como es Óscar, él es un tipazo. De las otras peleas con futbolistas no me arrepiento, pero con Óscar sí”, añadió Asprilla, quien, sin embargo, no aclaró la fecha de la situación ni brindó mayores detalles.



El 'Tino' Asprilla contó que tuvo una fuerte pelea con Óscar Córdoba en sus tiempos de futbolista



"De las cosas que me arrepiento en la vida esa es una. De las demás peleas con futbolistas no me arrepiento" pic.twitter.com/5KpyQVCfyW — Múnera Eastman Radio (@RadioMunera) March 31, 2020

El ‘Pibe’ Valderrama y Diego Osorio

Eduardo Pimentel, exjugador y ahora directivo deportivo, quien participó en la Copa América de 1991, reveló en una entrevista con ‘Gol Caracol’, en 2019, que en ese torneo el 'Pibe' Valderrama, excapitán de la ‘tricolor’, se enfrentó en los camerinos con Diego Osorio por una jugada en uno de los partidos.



“Cuando entramos al camerino hubo una pelea muy fuerte, pero demasiado fuerte, entre el ‘Pibe’ y Diego Osorio. Freddy Rincón también estaba de por medio ese día, porque tenía una discrepancia con el ‘Pibe’ por alguna jugada que se dio”.



Pimentel recordó que Rincón fue quien “se metió en el medio para separar la situación entre Valderrama y Osorio” y señaló que, “luego de esa discusión, molestamos a Freddy porque era el más grande, el más fuerte, pero fue el que más recibió ese día”.

El ‘Tino’ Asprilla, José Luis Chilavert y Víctor Hugo Aristizabal

En las eliminatorias al Mundial de Francia de 1998, en pleno partido entre Colombia y Paraguay, quedó registrada una pelea que involucró a miembros de los dos equipos.



Todo comenzó cuando Chilavert, portero de Paraguay, y Asprilla se pelearon durante un partido en Asunción, capital de ese país. Como medida disciplinaria, el árbitro los expulsó a los dos.



Cuando el ‘guaraní’ salía de la cancha se acercó al banco colombiano y le tiró un puñetazo al ‘Tino’. Esta acción desató la ira de los jugadores y Víctor Hugo Aristizabal le lanzó una patada al arquero.

El ambiente se tornó aún más tensionante cuando el ‘Pibe’ encaró a Faryd Mondragón, pues este lo detuvo y no permitió que se metiera en la discusión.

En la pelea también se involucró el 'Pibe' y Mondragón.

Faustino ‘Tino’ Asprilla y Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez.

En el Mundial de Francia 1998, el ‘Tino’ fue expulsado del equipo luego de que le manifestara a la prensa su descontento con la decisión del entonces director técnico, el ‘Bolillo’ Gómez, de sacarlo del partido frente a Rumania a cinco minutos de la finalización del encuentro (primera fecha y Colombia perdió 1-0).



“No comparto la decisión del técnico porque en el juego contra Rumania hubo jugadores con bajo rendimiento y a ellos no los sacó y a mí sí”, le dijo a ‘Caracol Radio’.



En respuesta el técnico expresó a los medios que “si sus declaraciones son ciertas, entonces se va (el ‘Tino’)”. Y, posteriormente, el país conoció la noticia de la expulsión del jugador.



“Aquí no se echa a nadie. La gente se va saliendo solita. Asprilla hizo unas declaraciones que no podía hacer y el reglamento de disciplina está para algo”, manifestó el ‘Bolillo’ luego del suceso.



Tanta fue la conmoción que generó este episodio, que, incluso, Ernesto Samper, presidente de Colombia en ese entonces, llamó a la Federación Colombiana de Fútbol para pedir el reintegro de Asprilla.



Pero no le ‘concedieron el deseo’.

