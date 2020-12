Los partidos que les han costado el puesto a los DT de la Selección

Pocas cosas hacen sentir unidos a millones de colombianos más que un partido de la Selección. Una pasión que suele llevar a condenar las derrotas con el mismo ímpetu con el que se celebran las victorias.



Casi siempre las críticas recaen sobre el desempeño de los jugadores. Pero los técnicos tienen responsabilidad, pues son quienes definen la estrategia en la grama.



Es por esto que cuando las cosas parecen no marchar bien lo primero que se considera ‘cortar' es al entrenador.



Tal fue el caso con el portugués Carlos Queiroz, quien oficialmente dejó su puesto de DT de la ‘tricolor’ tras dirigir 18 partidos. La decisión se tomó luego de las goleadas sufridas contra Uruguay (0-3) y Ecuador (6-1) en los juegos de noviembre del 2020 en las eliminatorias al Mundial de Catar 2022.



A continuación le recordamos esos partidos ‘catastróficos’ que generaron ‘recortes de personal técnico’ en la Selección.

Uruguay y Ecuador vs. Colombia (0-3 y 6-1) y Carlos Queiroz

En octubre de 2019, Queiroz, con 10 partidos dirigidos, había tenido uno de los mejores inicios de un DT en la Selección en el siglo XXI: acumulaba un rendimiento del 70%.



Esa cifra bajó al 59% con los juegos contra Uruguay y Ecuador, tras los cuales se desvinculó oficialmente del cargo, al que llegó en febrero de 2019.



Hay que decir que la goleada 6-1 sufrida contra Ecuador es, hasta el momento, la segunda peor derrota de Colombia en la historia de las eliminatorias.

Los resultados empezaron a no convencer desde la Copa América de Brasil. Pero su desempeño tocó fondo con las derrotas contra Uruguay (0-3) y Ecuador (6-1) en las Eliminatorias Sudamericanas



Esta última es, hasta el momento, la segunda peor derrota de la historia de los nacionales en esas clasificatorias.

Carlos Queiroz. Foto: AFP

Argentina vs. Colombia (2-1) y Leonel Álvarez

Álvarez estuvo al frente de la ‘tricolor’ 96 días, entre septiembre y diciembre de 2011.



El exjugador (mundialista en 1990 y 1994) solo dirigió cinco partidos, tres de los cuales fueron oficiales. De estos ganó uno, empató otro y perdió el tercero, teniendo un rendimiento del 44,4%.

La cuarta fecha se jugó en Barranquilla contra Argentina, equipo que ganó 1-2, algo que no pasaba en la arenosa desde 1997. Esto, más las críticas de quienes lo consideraban inexperto, zanjó definitivamente su salida.



Hay que recordar que en esa eliminatoria Colombia no jugó la primera fecha (en cada jornada una selección descansaba, pues Brasil, sede del Mundial 2014, no participó de las clasificatorias).

Leonel Álvarez dirigió su primer partido con Colombia el 3 de septiembre de 2011. La Selección venció 2-0 a Honduras, en Nueva Jersey. Foto: Ana María García - Archivo EL TIEMPO

Chile vs Colombia (4-2) y Eduardo Lara

Lara llegó como reemplazo de Jorge Luis Pinto, en septiembre de 2008, y terminó renunciando en octubre de 2009, tras 15 partidos dirigidos.



En los oficiales solo obtuvo el 43% de rendimiento.

El vallecaucano tuvo la responsabilidad de intentar salvar la clasificación de la Selección al Mundial de Sudáfrica 2010, tras el fracaso de Pinto.



Fue en el Atanasio Girardot, de Medellín, que Lara sufrió la derrota contra Chile (2-4, el 10 de octubre de 2009), partido que terminó truncando definitivamente las ilusiones mundialistas colombianas y que impulsó su renuncia. La Selección quedó en el séptimo lugar en esas eliminatorias.

El colombiano Eduardo Lara también fue el seleccionador de la selección de El Salvador, rol del que se retiró en 2018 por motivos económicos. Foto: EFE

Chile vs Colombia (4-0) y Jorge Luis Pinto

Pinto fue técnico desde diciembre de 2006 a septiembre de 2008. En los 11 encuentros oficiales que dirigió tuvo un desempeño del 39,4%.



Fue el encargado de dirigir las ocho primeras fechas de las eliminatorias suramericanas para Sudáfrica 2010, perdiendo las dos últimas. En la séptima contra Uruguay (0-1) y en la octava contra los chilenos.



Este último encuentro, que se jugó en en la capital del país austral, terminó en goleada (4-0) y por eso fue apartado de su cargo.

Jorge Luis Pinto en su papel de seleccionador de Honduras, cargo que ocupó entre 2014 y 2017. Foto: EFE

Bolivia vs Colombia (4-0) y Francisco Maturana

Aunque Maturana es reconocido como uno de los mejores entrenadores que ha tenido la Selección (estuvo a cargo en la época dorada de finales de los 90 y llevó a Colombia a ganar la Copa América de 2001), no tuvo un buen desempeño en su tercera y última etapa al frente de la ‘tricolor’.



En ese momento estuvo desde noviembre de 2002 a noviembre de 2003, dirigiendo 12 partidos oficiales: perdió en siete y empató dos. Pero los partidos más 'costosos' para su permanencia se jugaron en la clasificación para el Mundial de 2006, en Alemania.

Maturana estuvo en las primeras cuatro fechas de esas clasificatorias.



Su peor derrota fue la goleada que recibió de Bolivia, el 10 de septiembre de 2003 (segunda fecha).



Después de ese encuentro, perdió 1-0 contra Venezuela y empató 1-1 contra Argentina, el 19 de noviembre de 2003, el que sería su último partido con la Selección.

Francisco Maturana como director técnico del Once Caldas (2017). Foto: John Jairo Bonilla / ETCE

Brasil vs Colombia (9-0) y Javier Álvarez Arteaga

A Álvarez, quien dirigió la ‘tricolor’ entre 1998 y 1999, se lo recuerda, principalmente, por lo que pasó mientras se puso al frente de la Selección Sub-23, buscando un cupo para los Olímpicos de Sídney 2000.



¿La razón? Una goleada estrepitosa y dejar escapar una clasificación que era casi imposible perder.

Ocurrió en Londrina (Brasil). Allí, en la primera ronda del Preolímpico, Colombia estaba en racha: le ganó a Ecuador (4-2), empató con Venezuela (1-1) y goleó a Chile (5-1).



Su último partido de la fase de grupos era contra Brasil, el 31 de enero del 2000. La única forma en la que la Selección no estaría en las semifinales del torneo, era si perdía por 7 goles o más. No era posible que algo sucediera, pero ocurrió: 9-0, resultado final.



Por este fracaso, Álvarez dejó el equipo nacional.

Javier Álvarez en su papel como entrenador del Independiente Medellín. Foto: Dimayor / Archivos EL TIEMPO.

