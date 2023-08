El día de ayer se volvió tendencia el influencer alemán Dominic Wolf, pues subió un video a sus redes sociales comentando que ya no podía utilizar la camiseta de la Selección Colombia en sus grabaciones para evitar problemas legales con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

"A partir de hoy, lamentablemente, ya no me pondré más la camiseta de la Selección Colombia", empezó diciendo Wolf en su video. Además, agregó: "Aparentemente, según la ley colombiana, no tengo derecho a ponerme la camiseta de ellos".



El alemán aseguró que su único objetivo al usar esta pieza de ropa era dejar en alto el nombre de Colombia. Sin embargo, la entidad argumentó que el problema no está en que utilice la camiseta como un aficionado más, sino que la emplee en actividades comerciales de empresas y/o marcas a las que le hace publicidad.



(Lea también: Dominic Wolf: qué es la Decisión 486 mencionada por FCF en caso por camisa de Selección).



"El problema es que el 'influencer', con la camiseta de Colombia, realiza publicidades para marcas que no son patrocinadoras de la Selección Colombia. Y lo peor es que son marcas que son competencia directa de patrocinadores oficiales del equipo", se lee en la misiva firmada por Andrés Tamayo, secretario general de la FCF.

Tras recibir la carta de la FCF, el 'influencer' tenía un plazo de tres días para eliminar el contenido publicitario en el que lucia la camiseta oficial de la Selección Colombiana de Fútbol.



“Para no meterme en problemas legales en Colombia ya retiré dichos videos, lo cual realicé con mucho esfuerzo junto con mi equipo de trabajo”, aseguró en su grabación.



(No deje de leer: Federación de Fútbol le responde a Dominic Wolf por polémica sobre camiseta de Colombia).



Además, concluyó: “dentro de los ocho años que llevo viviendo en Colombia, nunca me he sentido tan poco valorado de una institución colombiana, la cual siempre he dejado en alto”.

Espero no me quiten mi camiseta de la selección. ¡Ánimo, Dominic! https://t.co/PZftXG0lkx pic.twitter.com/aB7ZbjWsnK — Marian Schuegraf (@AlEmbajadora) August 16, 2023

En redes sociales, varias personas le han mostrado su apoyó al alemán, una de ella fue Marian Schuegraf, la embajadora de Alemania en Colombia, quien en su cuenta de Twitter comentó: "Espero no me quiten mi camiseta de la selección. ¡Ánimo, Dominic!". También, acompañó su mensaje con una foto de ella sosteniendo un balón con la camiseta de Selección Colombia.



Algunos famosos también le han mostrado su apoyó como: Mike Bahía, Yeferson Cossio, Daiky Gamboa, Tulio Recomienda, entre otros. La mayoría ha lamentado esta situación y le agradecieron por amar nuestro país.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Andrey y Luna: la pareja viral de bailarines que está sacudiendo a Colombia y al mundo

'Tengo siete años y estoy triste': la niña que le escribió a la directora de Barbie

La historia de Ayla Kirstine, la mujer que camina, corre y galopa como caballo