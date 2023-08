Dominic Wolf es un reconocido influencer alemán, a través de sus redes sociales compartió un video en el que asegura que ya no podrá utilizar más la camiseta de la Selección Colombia: "Me dijeron que van a tomar acciones legales en mi contra", menciona.



En diálogo con EL TIEMPO aseguró que esta prenda fue su primera conexión con el país y por tanto, se siente "triste, decepcionado y hasta amenazado" por el comunicado.



Luego de viralizarse el video, muchos mostraron su apoyo al extranjero, una de ellas fue Rebecca Linda Marlene Sprößer, la alemana que de identificó como parte de la 'primera línea' en las manifestaciones de 2021.



Por medio de sus redes sociales publicó una fotografía utilizando la característica prenda y escribió: ¿A ver, cuál fue el problema ese con la camiseta de la Selección Colombia?



🇨🇴 🇩🇪 ¿A ver, cuál fue el problema ese con la camiseta de la Selección Colombia @FCFSeleccionCol? Yo también suelo a ponérmela y lo hago con todo mi cariño siempre. ¿Y ahora qué? ¿Ya no más y tengo que borrarlo todo también? ⚽️💛 #Orgullosamente 💙 #ColombianosDeCorazón ❤️ pic.twitter.com/2sfR2DfACg — 🕊 Rebecca Linda Marlene Sprößer 🏳 (@AlemanaPte) August 15, 2023

Y agregó que ella también suele utilizar la camiseta, "con todo mi cariño siempre. ¿Y ahora qué? ¿Ya no más y tengo que borrarlo todo también?", finalizó.

¿Por qué la Federación Colombiana de Fútbol le prohibió a Dominic Wolf utilizar la camiseta?

Según la Federación Colombiana de Fútbol, el problema no es el uso de la camisa, sino que aparezca con dicho símbolo de la Selección incentivando actividades comerciales de empresas y/o marcas que no son patrocinadoras de la Selección.



"A nuestro juicio, se está haciendo un uso ilegitimo de los signos distintivos de la FCF en los términos de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el uso de la indumentaria y la camiseta oficial de la Selección Colombia no ha sido consentido ni autorizado por la FCF", se lee en la misiva firmada por Andrés Tamayo, secretario general de la FCF.

