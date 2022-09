En la actualidad, tener hijos es una decisión que cada vez menos personas están dispuestas a asumir, pues si algo ha caracterizado al mundo posmoderno es el crecimiento personal, pese al poco optimismo hacia el futuro.

Junto a esto también existe una crisis climática y medioambiental agravada por factores humanos, pues los recursos necesarios para mantener con vida a más de siete mil millones de personas son cada vez más limitados. Es una situación apremiante.

En cuanto a lo social, la constante insatisfacción de la gente al no lograr sus objetivos personales han disparado las enfermedades mentales como la depresión o la ansiedad.

Todo ese cúmulo de situaciones que el propio ser humano se encargó de construir ha generado, con el pasar de la segunda mitad del siglo XX, una postura poco favorable en cuanto a la importancia de la existencia del hombre en la Tierra.

Y eso se ve reflejado en las tasas de natalidad, que han venido bajando de forma constante desde los años 60, cuando la tasa de natalidad en el mundo era de casi 5 hijos por mujer, a ser de 2,4 en el año 2019, según cifras del Banco Mundial.

Hay momentos en la vida en que una madre puede darse cuenta si finalmente su familia está completa. Si bien decidir ‘cerrar’ la cantidad de miembros que puede tener tu familia es algo complicado, se debe saber en qué momento hacerlo. Conozca las claves para darte cuenta si tu hogar está completo.

1. La opinión de tu pareja. Siempre pídale opinión sobre el tema de la cantidad de hijos. Los dos deben estar de acuerdo para seguir aumentando los miembros de la familia. Si uno de los dos no desea, lo ideal es que se respete esa decisión.

2. ¿Dinero suficiente? Siempre hay que tener en cuenta el tema económico al momento de formar una familia. Puede ser que quiera tener más hijos, pero debe analizar si se tienen los fondos suficientes para poder mantenerlo correctamente.

3. Salud. Se debe tener en cuenta si hay algún miembro que sufra de alguna enfermedad o tenga algún problema importante de salud que requiera una constante atención. Hay que saber que un nuevo hijo requiere toda su atención y tiempo.

4. Siente que falta algo. Se debe seguir el instinto de los padres. Puede ser que un día simplemente sienta que algo le falta a su familia. Si no tiene ese sentimiento, es porque su familia ya está completa.

5. Se cansó de los bebés. Si le molesta el hecho de pensar en cuidar un bebé y aguantar todo lo que esto requiere, significa que de repente no quiere agrandarla.

6. Espacio. Así como el tema económico es muy importante, también hay que tener en cuenta si se cuenta con el espacio suficiente en casa para tener otro hijo. Analice ese detalle antes de aumentar tu familia.

Métodos anticonceptivos



No obstante, muchas parejas, tengan hijos o no, desean disfrutar de sus momentos íntimos sin la preocupación de que haya un embarazo no deseado. Por eso existen los métodos de planificación y anticonceptivos, los cuales ayudan a reducir el riesgo de la formación de cigotos.

- Condón: es el método de barrera más común en el mercado. Se trata de una funda de plástico lubricado que funciona para evitar que el semen producido por el hombre quede dentro del útero de la mujer, quedando así dentro del preservativo. También sirve para bajar la posibilidad de contraer o transmitir una enfermedad de transmisión sexual. Su efectividad oscila entre el 82 % y 90 %, según el portal especializado en salud sexual ‘Your Life’.

- Píldora anticonceptiva: esta pastilla de consumo diario evita la producción de óvulos (gameto femenino), además de hacer que el moco cervical se espese, evitando que los espermatozoides lleguen al óvulo. Tiene una efectividad del 91 %, de acuerdo con el portal señalado.

Los condones vienen en presentaciones para hombres y mujeres, además de estar hechos en distintos materiales. Foto: Óscar Berrocal. EL TIEMPO

- Vasectomía: es el método más efectivo en hombres, pues se trata del cierre o corte de uno de los conductos deferentes del sistema reproductor masculino, el cual evita la salida del esperma (donde se encuentran los espermatozoides) para que se fusione con el semen (sustancia en la que se transporta) al momento de la eyaculación. Una vasectomía exitosa elimina cualquier posibilidad de causar un embarazo hasta en un 99 %, según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

- Ligadura de trompas: es un procedimiento parecido a la vasectomía, pero hecho en el sistema reproductor femenino. En este proceso quirúrgico, se atan y se cortan las trompas de Falopio con el objetivo de que el óvulo no pueda llegar al útero para esperar a los espermatozoides. Es el método más efectivo para las mujeres, de acuerdo con la organización médica Profamilia.

