Segundo mayor diamante de la historia se volverá joya de Louis Vuitton

El segundo mayor diamante de la historia será cortado, pulido y convertido en una colección de joyas de Louis Vuitton.



Lucara Diamond Corp., que encontró el diamante 'Sewelo' de 1.758 quilates en su mina de Botsuana el año pasado, dijo que llegó a un acuerdo con la marca de lujo y con el fabricante de diamantes HB Company, en Amberes (Bélgica).

Sin embargo, no está claro lo valiosos que serán los diamantes pulidos, ya que Lucara alguna vez mencionó que el 'Sewelo' no era un tipo de diamante que produjera las mejores gemas estandar de joyería.



Lucara recibirá un pago inicial no significativo y poseerá el 50 % de los diamantes pulidos por la enorme joya que es, aproximadamente, del tamaño de una pelota de tenis.

Louis Vuitton tiende a centrarse en la joyería fina desde que abrió una tienda insignia en la Place Vendome de París, el famoso distrito donde se encuentran Cartier y Boucheron, y desde que recurrio a Francesca Amfitheatrof, una de las grandes diseñadoras de joyería.



La actriz de 'Game Of Thrones', Sophie Turner, y la estrella de 'Brokeback Mountain', Michelle Williams, han posado en campañas recientes con collares y pendientes que a menudo representan las flores reconocibles del monograma de la firma.



En 2015, Lucara encontró el 'Lesedi La Rona' de 1.109 quilates, que en ese momento era el segundo más grande de la historia y el cual, finalmente, fue vendido por 53 millones de dólares -aproximadamente 176 mil millones de pesos colombianos-.

La mina también produjo una piedra de 813 quilates que alcanzo un récord de venta de 63 millones de dólares. Esas dos gemas eran piedras de Tipo IIa mucho mas valiosas.



El diamante mas grande jamas descubierto es el 'Cullinan' de 3.106 quilates, que se encontró cerca de Pretoria, Sudáfrica, en 1905.



Fue cortado en varias gemas pulidas, de las cuales las dos mas grandes, la Estrella Mayor de África y la Estrella Menor de África, forman parte de las Joyas de la Corona de Gran Bretaña.

