El actor que se lleva el premio al mejor ‘ex’ de Taylor Swift, según sus ‘fans’

La cantautora estadounidense Taylor Swift ha cautivado a sus miles de fanáticos con sus canciones y letras sumamente emotivas y personales, mostrando al mundo el talento que tiene transformando los altibajos de sus pasadas relaciones amorosas en armonías que conquistan la industria musical.



Taylor ha salido con numerosas celebridades como Harry Styles, Joe Jonas y Jake Gyllenhaal, y ha plasmado la memoria de cada uno en una canción. Pero es el actor Taylor Lautner, famoso por interpretar a ‘Jacob Black’ en la aclamada saga de películas ‘Crepúsculo’, el exnovio quien más ha tenido popularidad y aceptación entre los fanáticos de la cantante, llevándose el título de “el mejor ex de Taylor Swift”.

En una entrevista para la revista ‘People’, en la primera gala de la Fundación Lemon en West, Hollywood, se le preguntó al actor acerca de la amistad que lleva con su exnovia y si tenía conocimiento acerca del título que recae sobre él por parte de la fanaticada de la cantante. "Me suena como un lindo cumplido", respondió el actor con mucho entusiasmo, añadiendo que lo acoge y está dispuesto a aceptarlo

¿Cómo inició el romance de los artistas?

Selfie de la expareja Foto: x:@TheSwiftSociety

Swift y Lautner tuvieron un corto y breve romance en 2009 tras participar juntos en la película ‘Valentine’s day’, en la que interpretaron a una pareja de adolescentes que tenían la ilusión de celebrar la popular fiesta de la cultura estadounidense. Las estrellas terminaron llevando esa increíble química de la ficción a la vida real.



No obstante, en diciembre del mismo año, la pareja anunció el fin de su noviazgo tras unos meses de estar saliendo y, aunque no hablaron de las causas de su separación, se presume que aparentemente la cantante no estaba lista para una relación tan formal.



En octubre del 2010, la cantante lanzó la canción ‘Back to december’ y al asegurar en una entrevista que es una disculpa a un amor de su pasado, sus fanáticos no dudaron en asegurar que se trataba de Taylor Lautner, ya que Swift menciona detalles físicos del actor y describe el conmovedor momento que vivieron juntos en la polémica noche de los premios MTV Video Music Award protagonizada por Kanye West en septiembre de ese mismo año.



"Y cuando me abrazaste en aquella noche de septiembre, la primera vez que me viste llorar", menciona la cantante en el segundo sencillo de su álbum ‘Speack now’.

Pese a que su ruptura fue compleja y mediática, Taylor Swift y Taylor Lautner lograron consolidar una bonita amistad a través de los años, en la que el actor ha expresado en más de una ocasión la profunda admiración que siente hacia la también actriz.



De hecho, recientemente protagonizó junto a Joey King y Presley Cash el video musical de Swift ‘I can See You (Talylor’s version)’, que debutó en un concierto de la gira The Eras Tour de la cantante, donde el actor subió al escenario a felicitarla y acompañarla en esta nueva etapa de su vida.



“Sólo quiero decir que yo te respeto mucho. No sólo por la cantante que eres, la autora, la intérprete, sino de verdad por el ser humano que eres. Eres agradecida, humilde, amable y me siento muy honrado de conocerte. Así que gracias por dejarme ser parte de esto”, mencionó Lautner en el cierre del ‘show’.



¿Quiénes han sido las parejas más conocidas y populares de Taylor Swift?



Taylor Swift ha salido con múltiples estrellas, cantantes, artistas y actores del mundo, pero solo algunos han sido protagonistas de la popularidad que conlleva ser pareja de esta artista.



Jake Gyllenhaal, reconocido por protagonizar ‘Brokeback Mountain’, ha sido una de las relaciones más polémicas de la cantante y actualmente la menos aceptada entre sus fanáticos, sobre todo después de ‘Red (Taylor’s version)’ y ‘All to Well: The Short Film’, que narra en un cortometraje momentos clave de su relación.

Joe Jonas es otra expareja de la cantante, de quien los seguidores de Swift adoran hablar, ya que el cantante es protagonista de una de las anécdotas más resonadas de Taylor al ser este el sujeto el que rompió su relación con ella por medio de una llamada de 27 segundos. En el presente, ambos artistas recuerdan el suceso con humor.



Uno de los exnovios más recordados con cariño del historial amoroso de Taylor Swift es Tom Hiddleston, quien protagoniza ‘Loki’, la historia del semidios nórdico. A pesar de que solo salieron un par de meses, los ‘swifties’, como se les conoce a los fanáticos de la intérprete de ‘Blank Space’, adoraban esta pareja que hoy día solo tienen buenos deseos el uno con el otro.

JOHAN STEVEN GUERRERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO



