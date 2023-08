El actor y cantante Moisés Angulo tiene una trayectoria artística de más de 25 años y en los últimos días ha sorprendido a sus seguidores por su evidente cambio físico.



Los televidentes fanáticos del programa ‘Yo me llamo’ no pasaron por alto un detalle sobre Moisés Angulo, pues ha cambiado físicamente de manera drástica, quien hace de mentor y asesor de los concursantes para que estos tengan una destacada actuación en el escenario y sean los dobles perfectos en cada presentación.

Este personaje, de la farándula colombiana, tiene una reconocida carrera, se ha paseado por diferentes ámbitos artísticos, destacándose especialmente en la música.



A partir de sus conocimientos artísticos, el reality lo ha puesto como asesor para quienes harán parte de la escuela del show y corrigiera a los imitadores para que realicen presentaciones impecables.



Los televidentes quedaron impactados al ver el sorprendente cambio físico del actor, pues muchos de quienes siguen el programa, lo conocieron como todo un galán de la televisión colombiana en los años 90 y principios de los dos mil, siendo uno de los más deseados por las mujeres de la época, tanto así que tuvo el calificativo de la ‘mejor cola del espectáculo colombiano’.

Cómo es lógico, los años no pasan en vano y las personas, como naturalmente sucede, envejecen, pues Moisés Angulo ahora tiene 59 años, quien para aparentar menos edad, al parecer se ha sometido a ciertos tratamientos estéticos sobre la piel para verse más joven, lo que ha sido criticado fuertemente, considerando que tiene muy estirado el rostro.



Su cara era considerada por las mujeres como una de las más hermosas por su forma redonda, rellenita, con la piel lisa, siendo admirada por millones seguidoras.



Ahora su rostro está más delgado y es evidente que ha bajado de peso, el cual no ha sido del agrado de sus admiradores, generando una ola de rechazos de cómo se ve físicamente.

Moisés Angulo y su historia de amor de 36 años | El Tiempo



