Seguidores de 'The Weeknd' calificaron su presentación en Bogotá como un rotundo éxito

The Weeknd arrasó en la tarima de El Campín en su segunda visita al país. Sus seguidores calificaron su presentación como uno de los mejores conciertos que ha tenido el estadio en toda su historia.



Durante la noche del pasado 4 de octubre, los asistentes disfrutaron de su gran repertorio y corearon junto al artista canciones como 'Lost in the Fire', 'House of Balloons', 'Can't Feel My Face', 'The Hills', 'Starboy' y 'Blinding Lights'.

Con una puesta en escena muy futurista y un aura de ciencia ficción, Abel Tesfaye, como es su nombre de pila, apareció en el escenario con una especie de casco y brazo robótico al mejor estilo de 'Terminator'.



(Le puede interesar: ¿Por qué el concierto de Karol G 'Mañana será bonito fest' no se hizo en Bello?).



Sobre las 9:00 p.m., los asistentes al evento le dieron la bienvenida al canadiense, que ya había anunciado su llegada con la gran Luna. Y tras las presentaciones de 'Mike Dean', productor y tecladista de la estrella, y el Dj 'Kaytranada', el estelar inició su excepcional show.



El concierto se realizó en el marco de su gira 'After Hours Till Dawn' que inició a lo largo de Europa en junio y llegó a América Latina el pasado 29 de septiembre, a México.

¿Qué dijeron los asistentes a su concierto?

Los fanáticos tildaron la presentación del también actor como uno de los conciertos más impecables desde su primera visita en el 'Festival Stereo Picnic', en 2017.



Iniciando por su voz, que siempre fue interpretada por el mismo y que varios internautas agradecieron por la autenticidad, así como de mencionar a la capital en cada cambio de tema.



"Les diré algo, 'The Weeknd' me acaba de enseñar qué es cantar de verdad y no hacer 'play back' para nada, este tipo canta como se escucha en todas sus canciones. Nota: nombrar a Colombia y a Bogotá entre cada canción fue hermoso", afirmó un fan en X (antes Twitter).



(Siga leyendo: Tips financieros para conseguir boletas para los conciertos).

Les diré algo “The Weeknd” me acaba de enseñar que es cantar de verdad y no hacer PlayBack para nada, este tipo canta como se escucha en todas sus canciones. Nota: Nombrar a Colombia y a Bogotá entre cada canción fue hermoso. pic.twitter.com/B587WpuRsw — Esteban muñoz (@estebancine21) October 5, 2023

Así mismo, elogiaron la logística que superó sus expectativas, el sonido y todo el montaje del lugar que daba detalles del estilo del compositor con una gran figura humanoide que destacaba en la cancha.



No obstante, lo que más recalcaron fue su capacidad de interpretación, además de agradecer que estuvo por dos largas horas cantando su gran repertorio sin detenerse.



"El concierto de 'The Weeknd' fue muy épico. Suena exactamente igual que en sus discos, y nunca paró. De verdad qué gran artista. Final altísimo, para un día altísimo", afirmó otra internauta en la red de Elon Musk.

El concierto de The Weeknd fue muy épico. El tipo suena exactamente igual que en sus discos, y nunca paro. De verdad que gran artista. Final altísimo, para un día altísimo 🤍 pic.twitter.com/e5bjjH5E2C — Jim Halpert (@frank_castle1) October 5, 2023

Como estos usuarios, hubo un sin fin de opiniones más que detallan la sensación de satisfacción que dejó el 'The Weeknd' en la capital colombiana. De hecho, también hubo varios comentarios de seguidores arrepentidos que no alcanzaron a asistir.



"Estoy llorando viendo todos los videos del concierto de 'The Weeknd' porque no pude ir";"Todo mundo me anda restregando en la cara que fue al concierto que me perdí tontamente";"No puedo más con la envidia que siento por no haber podido ir"; "Un video más del concierto de anoche y me pongo a llorar" fueron algunas de las reacciones que se publicaron en la red.

Yo viendo todos los videos del concierto de The Weeknd porque no pude ir 😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/hhDNWYRk8S — 𝓒𝓲𝓷𝓭𝔂🤡 (@is_cindooo) October 5, 2023

El intérprete viajará a Brasil para presentarse en el Estadio Nilton Santos Engenhão de Río de Janeiro y posteriormente en el Allianz Parque de São Paulo.



La gira por América del Sur terminará con sus actuaciones en el Hipódromo de San Isidro en Buenos Aires, Argentina, y en el Estadio Bicentenario La Florida de Santiago de Chile.





NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias