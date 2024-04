Seguidores de ‘MasterChef Celebrity’ 2024 se quejan por detalle repetido: '¿Hasta cuándo?'

El ‘Canal RCN’ anunció hace poco que dio inicio las grabaciones de uno de los ‘realities’ más populares que se transmiten en su pantalla, ‘MasterChef Celebrity’ regresará con una nueva temporada en el 2024.

Por el momento, se ha confirmado quiénes serán los participantes, los jurados, en especial, el reemplazo del chef chileno Chris Carpentier.

Se trata de Adria Marina, una profesional en gastronomía que nació en San Diego, California, pero creció en Tijuana, México. A lo largo de su carrera ha destacado por su toque culinario con la cocina azteca, igualmente, ha sido jurado en otros programas similares a ‘MasterChef’.

Los participantes de este año son: Nina Caicedo, María Fernanda Yepes, Carolina Cuervo, Caterine Ibargüen, Brian Moreno, Alejandro Estrada, Víctor Mallarino, Ricardo Henao, Paola Rey, Martina la peligrosa, Dominica Duque, Vicky Berrío, Ilenia Antonini, Juan Pablo Llano Camilo Sáenz, Andrés Toro, Roberto Cano, Jacques Toukhmanian, Gabriel Murillo y Franko Bonilla.

Claudia Bahamón seguirá siendo la presentadora del formato; los otros dos jurados serán los chefs Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch.

La queja de los televidentes con ‘MasterChef Celebrity’ 2024

Cada uno de ellos, ha sido presentado en video y con fotografías y varios seguidores del programa han mostrado su emoción por la nueva temporada, aunque no se sabe aún cuándo y en qué horario se estrenará, se especula que iniciaría luego de que ‘La casa de los famosos Colombia’ se termine, es decir, aproximadamente dentro de dos meses.

No obstante, en los comentarios de las publicaciones que se han hecho en los perfiles de las redes sociales del ‘Canal RCN’, también han destacado otras reacciones de internautas en los que expresan que quieren ver una versión con personas que no son famosas, tal cual se vivió al principio cuando este ‘reality’ llegó a Colombia.

“Cuándo van a sacar ‘MasterChef’ pero no famosos”, “Para cuándo el ‘MasterChef’ de nosotros los pobres”, “Por qué no vuelven a hacer un ‘MasterChef’ con personas normales”, “¿Hasta cuándo con los celebrity? Queremos ver a gente no famosa”, “Ya cambien y pongan a gente del común a concursar”, fueron algunas reacciones.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

