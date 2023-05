El 26 de mayo nació el cantante y compositor colombiano Diomedes Díaz, recordado por canciones como 'La plata', 'Amarte más no pude', ‘La falla fue tuya’ y 'Tú eres la reina'.

Para muchos seguidores del ‘Cacique de la junta’, la fecha de su cumpleaños y de su muerte tienen un “poder significativo”, pues se ha registrado que varias personas han jugado con el número 526 y 1256 el chance. Este último, combina el mes de muerte del cantante -diciembre- y la edad de su deceso -56 años-.

Precisamente, el pasado viernes 26 de mayo, fecha de cumpleaños del intérprete de ‘Así me hizo Dios’, se jugó la Lotería de Risaralda, la cual registró más de 6.000 ganadores que apostaron por la combinación numérica 1526.

Según informó 'El Heraldo', se entregaron más de 1.400 millones de pesos entre todos los ganadores. Ante esto, los fanáticos de Diomedes se acercaron a su tumba en el cementerio Jardines de Ecce Homo, en Valledupar, para agradecer con velas y flores "el favorcito que les había cumplido".

Una de las personas más cercanas al 'Cacique' fue Joaquín Guillén, quien fue su mano derecha y exmánager. Según varios medios de comunicación, el amigo de Diomedes aseguro que "ni siquiera después de muerto se olvida de sus seguidores".

“Él no me ha fallado en los números en ninguna de esa fecha, yo creo que como a él le gustaba tanto hacer esas obras de caridad, de repartir platica a la gente más humildad, decía que no quería que la gente pasara las dificultades que a él le tocaron. Me llamaba a decirme que nos diéramos una vueltica y cambiaba 2 o 3 millones a menudo para darle a los recicladores, vendedores ambulantes y limpiavidrios”, expresó en su momento en su cuenta de Instagram.

Además, publicó en una de sus historias una lista de combinaciones numéricas que hacen relación a las fechas más importantes de la vida de Diomedes Díaz. Números como 1225, 1352, 1266, 1366, 5766, 5726, 6626 y 2666, son cifras de la suerte, según el exmánager del cantante vallenato.

¿Cómo se lastimó Diomedes su ojo?



Diomedes Díaz cursó sus estudios primarios en Villanueva, La Guajira. En esa época, accidentalmente, se hizo uno de los rasgos más característicos de él, cuando se encontraba con uno de sus amigos de la niñez: 'Icho'.



Una tarde Diomedes se subió a un árbol para bajar unos mangos, mientras que su compañero se encontraba abajo lanzando piedras. En ese instante, sin darse cuenta, su ojo derecho fue impactado por una piedra.

La muerte del ‘Cacique de la junta’



El 22 de diciembre de 2013 se anunció la muerte del ‘Cacique de la junta’ cuando tenía 56 años. La causa de su deceso fue un paro cardiorespiratorio, mientras se encontraba durmiendo en su casa ubicada en el barrio Los Ángeles, Valledupar.

