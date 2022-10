La rapera argentina Cazzu sigue asombrando a sus fanáticos latinoamericanos con el espectáculo que ofrece en su gira ‘Nena Trampa Tour’, en el cual interpreta éxitos de su repertorio como ‘Peliculeo’, ‘Mucha Data’ y ‘Nada’, canción que realizó junto a Raw Alejandro, y que ya cuenta con más de 400 millones de reproducciones en YouTube.



En los últimos días, la cantante se ha vuelto tendencia en las diferentes plataformas digitales debido a que en una de sus presentaciones, la cual realizó en Santa Fe (Argentina), tuvo que pedir la ayuda del equipo de seguridad y del staff del evento porque se descompensó en la mitad de su show.



En las imágenes, que fueron compartidas en las redes sociales, se le ve a Julieta Cazzuchelli, nombre de pila de la cantante, sentada en una silla y pidiendo disculpas a su público por haber parado el concierto.

“Cuando han visto una foto mía sentada en una silla en un show. Hoy tengo un día complicado, no estoy perreando, ni saltando porque siento que ¡uy! Me mareo y es importante terminar el show”.



"Si me desmayo, no pasa nada. Me voy a despertar, les juro. Esperemos que no porque mañana, viral: ‘La Cazzu desmayada’. ¡No! Me esperan a que yo despierte y terminamos el show. ¿Qué tal esa?”, expresó Cazzu sobre el escenario.



De inmediato, los 1,8 millones de seguidores que tiene la compositora en Twitter iniciaron un debate en la plataforma argumentando que el mareo podría ser producto de un embarazo, por lo que empezaron a etiquetar a Christian Nodal, novio de la artista, en diversidad de comentarios.



La razón del malestar de Cazzu

Si bien los amantes de la relación entre Nodal y Cazzu se encontraban pletóricos de felicidad con el rumor de un posible embarazo, el equipo de la rapera dio a conocer a los medios, que horas antes de la puesta en escena ella había sufrido un ataque de pánico y ansiedad.



Aunque logró controlarlo, quedó con algunos malestares físicos que, según comentan sus asistentes, le provocaron la descompensación en mitad del show. Al día siguiente, Cazzu acudió a la ciudad de Córdoba, donde se le vio con mejor semblante y realizando con normalidad su presentación.



