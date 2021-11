'La Segura’ habla de las secuelas que le dejaron los disparos que recibió

Natalia Segura, conocida en el mundo de la viralidad como 'La Segura', es una 'influencer' colombiana, reconocida por crear contenido variado, entre el que se pueden encontrar tutoriales de belleza y videos de comedia, para las redes sociales.

Con más de siete millones de seguidores en Instagram, se ha logrado labrar un nombre entre los influenciadores más exitosos del país.

Pero en su vida no todo es 'color de rosa'. Ha pasado por situaciones muy difíciles, siendo una de ellas cuando recibió dos impactos de bala en su cuerpo.



(Puede leer: 'Influencer' se disfraza de árabe y lanza billetes en Cartagena).

De acuerdo con lo que contó en sus redes sociales tiempo atrás, sucedió hace casi ocho años, cuando recibió los disparos, uno en el brazo y el otro en un seno, mientras se encontraba en su carro.



Las balas alcanzaron su columna vertebral.

¿Cómo está en la actualidad la influencer?

Durante los últimos días, en sus historias de Instagram, interpeló a una seguidora que supuestamente le habría llamado "floja" por quejarse de los dolores ocasionados por las secuelas del incidente.

"Hace como dos días estaba contando que me dolían mucho los pies y leí un mensaje de una seguidora que decía: 'Pues claro, ¿cómo no te van a doler los pies si eres una floja? Nunca mueves un trapo' (...) La gente tiene que aprender a no juzgar y a no decir cosas que no saben", fue su claro mensaje.



(Le recomendamos: Lina Tejeiro denunció que la han amenazado por besarse con otras mujeres).

Entre lágrimas, dijo experimentar dolores a raíz de pasar dos días haciendo aseo en su hogar.



Según ella, este tipo de ejercicios le generan ardor en la planta de los pies y dolor en el nervio ciático (ubicado en la espalda baja), describiéndolos como 'quemonazos'.



"Tenerme que aguantar estos dolores por toda la vida a veces me pega fuerte (...) Ustedes no tienen ni idea. Yo ya convivo con esos dolores y esas secuelas que me dejó el recibir dos impactos de bala", dijo.



La razón: sufrió la "quemadura" de muchos nervios y un daño medular por los disparos, según contó.

(Le puede interesar: Indignante: 'influencer' se tomó fotos posando al lado de ataúd de su padre).

Aún así, concluyó que sus seguidores no se debían preocupar: "Yo soy una guerrera. Ustedes lo saben. Es solo que hoy me pegó durito".

