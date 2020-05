Curiosidades y 'secretos' de la realeza que han sido revelados

AFP

Otro rumor de la realeza española es el curioso y tradicional peinado 'en forma de casco' de la reina Sofía. Muchas personas siempre se han preguntado por qué esta reina en muy pocas ocasiones, o casi nunca, usa sombreros. La periodista y escritora española Pilar Eyre dio fin a estos rumores y dio a conocer por el portal web 'Lecturas', las razones por las que, según unas estilistas, la reina no usa sombreros.



La periodista entrevistó a algunas de las primeras peluqueras de la reina. Según las trabajadoras, ella siente que no le quedan bien los sombreros porque su cabeza es muy grande. Las estilistas le aconsejaron llevar el pelo rizado con rulos y secador, hecho que le disgustó y que provocó que no las volviera a contactar.



"La reina no se deja aconsejar y nunca protesta. Pero es inflexible con el servicio, si ve que una prenda no está bien planchada, no dice nada, se limita a tirarla al suelo", afirmó una de las estilistas.