La contundente respuesta de la Secretaría de Salud a ‘Epa Colombia'

Hace pocos minutos, la Secretaría de Salud de Bogotá publicó un comunicado en su cuenta oficial de Twitter sobre los hechos relacionados al establecimiento comercial de la influenciadora ‘Epa Colombia’.



De acuerdo con el documento, la entidad realizó cinco visitas a este lugar entre el 11 de noviembre de 2020 y el 25 de marzo de este año.



En la primera visita ordinaria de inspección y vigilancia, se encontró que: “no había ventilación adecuada para la actividad que ejerce, algunos de sus colaboradores no utilizaban los elementos de protección personal (tapabocas) y los residuos no tenían una adecuada disposición final”.

Sobre el caso del establecimiento comercial de Daneidy Barrera, la Secretaría de Salud informa: pic.twitter.com/T5oZGDzy4j — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) March 29, 2021

Por otro lado, según el comunicado: “el pasado 28 de diciembre de 2020 la Secretaría de Salud recibió una queja sobre una bodega que almacenaba productos que no contaban con el registro del Invima”.



Posteriormente, el pasado 5 de febrero de este año la entidad realizó una tercera inspección al establecimiento con previa solicitud por parte de la dueña para que se le levantara la medida de cierre del local.



“Sin embargo, por el incumplimiento de la totalidad de las exigencias sanitarias, se prorrogó la medida”, de acuerdo al comunicado de la Secretaría.



Tres días después, el equipo de vigilancia en salud pública de la organización volvió a visitar las instalaciones del local y levantó la medida de cierre por el cumplimiento de las exigencias sanitarias.

Finalmente, el pasado 25 de marzo la Secretaría de Salud regresó al establecimiento comercial de ‘Epa Colombia’ ante la “Solicitud descongelamiento de productos” que radicó.



“Se realizó la visita para responder su petición sobre los productos y además la Inspección, vigilancia y Control del establecimiento. Durante la misma, el apoderado solicitó aplazar la verificación de los productos de congelación, y se dio continuidad a la verificación a las condiciones sanitarias del establecimiento; encontrando que el lugar volvió a incumplir los mismos requerimientos previamente descritos”.



Esto obligó a que las autoridades volvieran a cerrar el local de la influenciadora colombiana.

¿Qué dijo 'Epa Colombia'?

Luego del cierre de su peluquería, Daneidy Barrera Rojas, más conocida como 'Epa Colombia', compartió en sus historias de Instagram su descontento.



"No sé qué persecución tienen contra mí, yo la estoy dando toda. No sé quién está detrás de todo esto, de todo el daño que me están haciendo, de cerrarme las peluquerías por un motivo u otro (...) No sé por qué Claudia López no me ayuda y me da la oportunidad de crecer. La Secretaría de Salud es muy grande, pero no sé por qué me mandan siempre los mismos cuatro funcionarios", comentó Barrera.



Además, dijo que sus trabajadores se han visto perjudicados por las medidas de la Secrecataría de Salud de Bogotá.

