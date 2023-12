Las posibles nuevas parejas de Sebastián Yatra y Aitana tras anunciar su ruptura

Tras darse a conocer que Sebastián Yatra y Aitana le dieron fin a su relación, parece que estarían siendo flechados por cupido nuevamente, esto es lo que aseguran algunos medios internacionales.

Finalizando noviembre y después del concierto de Aitana en Bogotá, Sebastián Yatra le dijo a varios periodistas que lo abordaron que en ese momento él y la española estaban solteros: “En estos momentos los dos estamos solteros. Andamos cada quien viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo y vivimos una historia bonita este año”, fueron las palabras del colombiano.



(Lea también: ‘Energía Bacana’: el video de Sebastián Yatra que protagoniza Georgina Rodríguez).

Por su parte, Aitana, días después también ante los medios, se limitó a decir: “yo lloro mucho. Literalmente, en todos los conciertos he llorado, no es nada nuevo. Sebastián (Yatra) siempre ha sido de mis mejores amigos, es mi mejor amigo, y lo va a seguir siendo, y eso es lo que yo os voy a decir, y no voy a decir nada más”.

El posible nuevo amor de Aitana

Tras esto, a la intérprete de ‘Mon Amour’, se le ha vuelto a relacionar con su expareja, el actor Miguel Bernardeau, pero también con un amigo que tienen en común, el surfista Artiz Arabnuru, debido a que han sido vistos juntos compartiendo tiempo.

“Aitana se ha refugiado en sus amigos, como en el surfero Aritz Aranburu, como podrás ver en el número de papeles de Diez Minutos. Las imágenes que podrás ver en nuestra revista fueron tomadas en Bilbao, donde vive el deportista, unos quince días antes de que Yatra confirmara la ruptura. Por eso, se explica que en las imágenes que muestra la revista se vea a una Aitana bastante cabizbaja y seria”, dice el medio ‘Diez Minutos’ en su página web.



(No deje de leer: Aitana se presentó por primera vez en Bogotá: emoción, sorpresas y más en su 'show').

Sebastián Yatra habría “vuelto a la carga” con reconocida cantante

Por parte de Sebastián Yatra, en el programa ‘Socios del Espectáculo’ de ‘El Trece’, se expuso que podría existir reconciliación entre el colombiano y Tini Stoessel, pues fuentes de la panelista Paula Varela aseguran que ambos han estado en contacto y se han enviado “coqueteos”, que no han pasado desapercibos para sus fanáticos.

“Estamos hablando del nuevo-viejo romance entre Sebastián Yatra y Tini Stoessel. ¿Cómo es esto? Él hace unos días blanqueó su separación de Aitana. Esto sorprendió mucho porque primero esta información no se filtró en la prensa, y después los protagonistas salieron a confirmar”, dijo Valera.

Y agregó: “No había ningún rumor de esta separación (…) Esto le sorprendió a la periodista que le estaba haciendo la nota porque no había ningún rumor de esa separación. Y no solo eso, Yatra dijo ‘estamos separados hace un mes’. Vos viste que cuando dan fechas precisas es por algo, es porque están abriendo otra puerta. Algo se está por blanquear. Lo que me dicen a mí es que viene teniendo charlas hace tiempo con Tini Stoessel. Incluso desde que ella blanqueó la separación con De Paul”.

Por último, Paula Varela dijo que antes de que los cantantes terminaran en el 2020 por la distancia a causa de la pandemia, ellos solían hablar de hijos, matrimonio, algo que no hizo Tini con Rodrigo de Paul.



(Le podría interesar: 'Te amo, Messi': Exnovia revela el mayor ridículo de Rodrigo de Paul en la intimidad).

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias EL TIEMPO

¿Por qué los dispositivos de Apple son susceptibles a 'hackeos' por Bluetooth?

Consejos para enseñarle a su hijo a levantarse temprano

The Game Awards 2023: horarios y nominados de lo más destacado de los videojuegos