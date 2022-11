Pero que sorpresa la que se llevó uno de los fanáticos de Sebastián Yatra en el concierto del artista el pasado 29 de octubre en el Movistar Arena, en Bogotá; cuando de la nada un grupo de fanáticos empieza a tomarle fotos, gritar de emoción hacia su dirección y llamarlo "Yatra". A lo que se suma el resto de la multitud, pensando que el artista había bajado del escenario para estar en la primera planta del estadio y saludar a sus fans.

Lo cierto, es que se trata de Junior Rebellón, un joven que desde los 21 años inició su carrera musical, y quien no solo tiene un gran parecido a Sebastián Yatra, sino que ha participado como su doble perfecto en 'Yo me llamo Colombia' y 'Yo me llamo Panamá'. Aunque en el país de la tricolor no fue seleccionado, sí representó al artista en dos temporadas del programa en Panamá.



Incluso algunos critican que no se le dio la oportunidad en su propio país, lo que sí hicieron en Panamá.



El joven cantante compartió un video con la reacción de los asistentes al concierto en su cuenta de TikTok (@juniorrebellon) con el mensaje "Como cuando en el Movistar Arena me confundieron con Sebastián Yatra", video que ya tiene más de 433.000 vistas y más de 27.000 likes.

Sin embargo, no todo fueron risas para Junior, porque como cuenta en otro video en su perfil de TikTok, “Se me sentó un señor al lado y me dijo que me iban a sacar del concierto, porque estaba suplantando la imagen de Sebastián Yatra”, dado que varias personas empezaron a dirigirse hacia el joven para tomarse fotos con él, ocasionando caos y la desorganización. Aunque al final, como cualquier otro fan, pudo disfrutar del concierto.

En otro video a través de TikTok Junior amplia detalles y señala que entre sus planes no estaba ir al concierto, "la verdad yo no iba a ir al concierto, lo tenía súper descartado, y una amiga cinco días antes me escribe 'mira, Junior, tengo una boleta en primera fila para el concierto. Yo le dije, 'me encantaría. Pero no hay posibilidad, no tengo planes de viajar a Bogotá en este momento'", expresa.



Sin embargo, agrega que su amiga le volvió a escribir en la noche para convencerlo de asistir y no desaprovechar la boleta en primera fila, al ser una de las más difíciles de conseguir,

Pero eso no es todo: Yatra y Junior ya se conocían

Sebastián Yatra y Junior ya se habían visto en persona antes, cuando el joven fue su doble en la grabación de un video publicitario para una marca de productos para mascotas y que quedó plasmado en esta foto donde está vestido igual que el artista.

