Sebastián Yatra se sincera y revela por qué terminó con Tini Stoessel: ‘Era inmaduro’

El cantante Sebastián Yatra es uno de los artistas colombianos más reconocidos. De hecho, gracias a su canción ‘Dos Orugitas’, en colaboración con Disney para la película de ‘Encanto’, el sencillo se postuló en los Premios Óscar como ‘La mejor canción Original’, la cual el paisa interpretó en vivo para los galardones.



Cabe recalcar que sus otras canciones en el género del pop latino y el reguetón, como ‘No hay nadie más’, ‘Traicionera’, ‘Pareja del año’, ‘Tacones rojos’ y ‘Vagabundo’ han permitido su reconocimiento en la industria.

Los fanáticos de Yatra siguen varios aspectos de su vida personal, como sus relaciones sentimentales, las cuales han estado en diversos titulares de medios del mundo. El más reciente fue sobre su ruptura con la española Aitana Ocaña.



Además, otra de las uniones amorosas más resaltadas en su carrera fue la que sostuvo con la argentina Tini Stoessel, ya que en su separación se especuló que el paisa le había sido infiel con la actriz mexicana Danna Paola, pero nunca aclaró lo que había sucedido.



Sebastián Yatra rompe el silencio sobre su ruptura con Tini Stoessel



En 2019, mismo año en el que Yatra estaba participando como jurado de ‘La voz kids’, confirmó su relación con la actriz y cantante Tini Stoessel, dándole un beso durante una presentación en el Luna Park de Buenos Aires, Argentina. Su unión culminó a mediados de mayo de 2020.



“Estaba atravesando mi fase de artista del momento, todo era muy público y no le dedicaba tiempo a otras cosas más allá de mi carrera. Quieres tener una vida personal, pero no quieres perder lo que has creado. Es difícil empezar a decirle a la gente que no eres un robot”, dijo el artista para una entrevista con ‘GQ México’.



Durante la pandemia de covid-19, el intérprete de ‘Energía bacana’ se fue a vivir junto a su familia a Medellín y allí analizó: “Fui dándome cuenta de situaciones de las que no quería formar parte. Te acostumbras a las personas, a las cosas y cuando no las tienes en tu vida sientes que estás solo. Muchas veces los cambios duelen”.



En cuanto a la relación que sostenía con Tini Stoessel, expresó: “Cuando una relación de este tipo se hace tan grande, es emocionante, porque es como una película romántica y tú eres el protagonista, pero también ves que solo eres parte de esa historia. Yo era algo inmaduro y no me hallaba en el momento adecuado para eso, sentí que perdía mi individualidad”.



Con respecto a los rumores sobre una infidelidad, Yatra dijo: “Nunca he abordado ese tema porque fue difícil. Danna y yo nunca intercambiamos mensajes de coqueteo en ningún momento. Sin embargo, creo que hoy aún hay gente que piensa que estuve con ella. Me convertí en el villano de la película, recibí muchas críticas”.



También recalcó que su relación con sus fanáticos es muy importante: “Me preocupa lo que piensa la gente. También me importa lo que es justo, correcto o incorrecto, y sentí que no lo merecía”, concluyó Sebastián Yatra.

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO