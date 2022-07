Rumores, posibles salidas y un seguimiento por redes sociales es lo que tienen los admiradores del cantante Sebastián Yatra para confirmar un nuevo romance con Cindy Prado, una reconocida modelo norteamericana.

Tras la ruptura con la cantante Tini, los admiradores de Yatra se han mostrado interesados por lo que continuará en la vida amorosa de la celebridad.



Hace unos meses, el intérprete había sido relacionado con la actriz Clara Galle, protagonista del videoclip ‘Tacones Rojos’, pero los rumores se extinguieron por la falta de pruebas.

Ahora todo apunta a Cindy Prado, una mujer que destaca por su belleza y sensualidad. Es una apasionada por el deporte y la vida saludable. De hecho, cada que sube una nueva fotografía a su cuenta de Instagram, los seguidores no tardan en elogiar su figura.



De acuerdo con la revista ‘Hola’, la supuesta conquista del cantante es una modelo que trabaja con la agencia Elite Model Management, una de las más importantes del mundo. Además, ha participado en algunas producciones de Telemundo.

¿Por qué se les relaciona?

El rumor comenzó después de que la periodista y colaboradora del programa de televisión argentino ‘Mañanísima’, Estefanía Berardi, diera algunos indicios sobre varios encuentros secretos entre las celebridades.



"Lo hacen disimuladamente, para que no se note mucho. Ella lo acompaña siempre, están todo el tiempo juntos. Tengo entendido que no habla español porque en sus redes siempre habla en inglés, le escribí, pero no me confirmó ni me desmintió el romance", dijo Estefanía Berardi.

Además, agregó: “Primero se los vio juntos en un recital de Carlos Vives y después cenando. No es que andan juntos pegados de la mano, pero ella estuvo siempre acompañándolo en cada momento".



Ninguno de los dos ha confirmado o desmentido la posible relación. Sin embargo, hay quienes creen que se están hablando, pero por compromisos en sus carreras ha sido difícil estar juntos.



Lo cierto es que los dos ya se conocían. Cindy hizo parte del videoclip 'A Dónde Van' (2020), en el que se les vio muy cercanos a ella y a Yatra. La pregunta es ¿se habrán reencontrado para poder iniciar eso que dejaron sin concluir años atrás?

