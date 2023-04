Aunque no han confirmado que tienen una relación, la posibilidad de que Aitana y Sebastián Yatra estén inmersos en un romance ha despertado todo tipo de reacciones entre los fanáticos. Algunos seguidores se han mostrado esperanzados; mientras que otros no han dejado de echar la mirada hacia el pasado amoroso de los artistas.



Este último es el caso de muchos paparazzis a lo largo y ancho del mundo, pero también el de la periodista argentina Yanina Latorre, quien recientemente lanzó unas controvertidas acusaciones contra el intérprete de ‘No hay nadie más’, a propósito de los rumores de separación que rondan el noviazgo de su exnovia, la artista Tini Stoessel.

Las especulaciones que apuntan a una ruptura entre Tini y el futbolista Rodrigo de Paul tomaron fuerza luego de que la argentina lanzara un mensaje de desamor en medio de uno de sus conciertos.



“Qué fea es esa sensación cuando te rompen el corazón. Pero es más feo cuando te lo rompen y vos, estando en esa relación, ya sabías que iba a terminar así, pero no podías salir de ahí”, señaló la cantante de ‘Quiero Volver’, antes de continuar con su show.

(Lea también: Sebastián Yatra y Aitana: ¿Son pareja? Imágenes muy cariñosos).

Las palabras de Tini dejaron mucho a la interpretación, sobre todo, porque desde antes se venía hablando de una posible crisis en su relación. Justo cuando todos apuntaban a Rodrigo de Paul como la figura inspiración del mensaje, Yanina LaTorre salió a desmentir los rumores y, de paso, a despertar otros relacionados con Sebastián Yatra.

Sebastián Yatra responde a Yanina LaTorre por rumores de infidelidad



En medio de una emisión del programa argentino LAM, Yanina LaTorre se refirió a los rumores de separación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. Al respecto dijo: “Una parte del show Tini tiene un par de canciones tristes y ese tema está particularmente dedicado a un ex. Vayan a ver a quién se lo está dedicando. Ella habla del beso, del desamor”.



Inmediatamente después de las declaraciones de la periodista, salió a flote el nombre de Sebastián Yatra, la expareja de Tini. Ante la pregunta de si se estaba refiriendo al cantante colombiano, LaTorre asintió y, acto seguido, añadió: “Cuando ella canta el tema cuenta qué es lo que la llevó a eso. Le está pegando al ex. No está hablando de Rodrigo. Está hablando de otro”.

(Siga leyendo: Sebastián Yatra deja a sus fans boquiabiertas por confesión de su vida sexual).

De acuerdo con la periodista, entre Tini y Sebastián Yatra quedó “resentimiento”, porque, supuestamente, el intérprete de ‘Traicionera’ le fue infiel con Aitana.



“Tini le dio la posibilidad (de cantar juntas una canción, en 2019). Ellos en su momento le negaron todo y ahora están juntos. Danna Paola no era amiga, me parece. En su momento todo eso se lo negaban y estaba ocurriendo. Tini cuando canta estas canciones le está hablando a él, no a Rodrigo”, concluyó.

Las fuertes acusaciones de la periodista argentina generaron eco en las redes sociales. Tal fue el revuelo que, incluso, la cuenta de Twitter de ‘LAM’ publicó un mensaje que decía: “Sebastián Yatra le fue infiel a Tini Stoessel”.



Aunque Yatra es un artista reservado cuando se trata de su vida personal, en esta oportunidad no dudó en salirle al paso a las declaraciones de LaTorre. Como respuesta al tweet de ‘LAM’, el artista escribió: “¿Pueden parar de decir mentiras”.

Pueden parar ya de decir mentiras? https://t.co/gsulDy0GJP — Sebastian Yatra (@SebastianYatra) April 12, 2023

Tini y Yatra nunca dieron a conocer los motivos de su separación; sin embargo, esto no impidió que los medios especularan. Ángel de Brito, por ejemplo, señaló hace algún tiempo: “Él le dijo a ella sin filtros 'te dejé de querer' y así cortó la relación".

Más noticias en EL TIEMPO

Jhonny Rivera lamentó en redes la muerte de ‘Copito’ su pequeña llama mascota

Disfrazada de Shakira sorprende al vestir a burro como Clara Chía: video

Mujer descubre infidelidad por cancelación de concierto de Billie Eilish

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO