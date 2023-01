Sebastián Yatra ha sorprendido a sus seguidores tras eliminar su cuenta en Instagram. Hasta el momento se desconocen las razones por las que el artista tomó la decisión y si volverá a hacer parte de la plataforma.

El 2022 fue un buen año para Sebastián Yatra, pues tras lanzar su álbum ‘Dharma’, que tenía éxitos como 'Tacones Rojos', el artista salió de gira. Otra de los reconocimientos del artista colombianos se dio con el estreno de la serie musical ‘Érase una vez pero ya no’, de la plataforma Netflix.



Yatra también ganó un Latin Grammy por Mejor Álbum Pop y Mejor Canción Pop. Más adelante creó un menú para la cadena de restaurantes McDonalds.



En las últimas semanas de diciembre se crearon fuertes rumores sobre la relación con Ainta, pero esto no fue confirmado por ninguna de las partes.



Iniciando el 2023 se conoció que el cantante de 'Traicionera' estaba viajando por la India. Lo que sorprendió a sus seguidores fue que este martes el artista decidiera eliminar su cuenta sin previo aviso.



Son muchos los factores que pudieron influir en la decisión del artista, pues esta medida ha sido tomada por otros cantantes para hacer marketing y darle publicidad a nuevos lanzamientos.



Esta no es la primera vez que Sebastián Yatra deja su perfil en Instagram. En 2021 cerró sus redes sociales sin dar explicaciones y por ese entonces se rumoraba que podría ser por su estado emocional tras la ruptura con la cantante Tini.



Pero el artista no cerró todas sus cuentas, pues en Twitter se mantiene activo y su última publicación fue realizada el 6 de enero con un promocional de su trabajo para la película 'El peor vecino del mundo' en el que aparece cantando la banda sonora junto a la actriz y cantante Rita Wilson: "Fue un honor cantar 'Til You're Home' con mi querida amiga @RitaWilson. No se olviden de ir a ver #AManCalledOtto. Disponible en todos los cines a nivel mundial", escribe.



Fue un honor cantar "Til You're Home" con mi querida amiga @RitaWilson No se olviden de ir a ver #AManCalledOtto - protagonizada por @TomHanks Disponible en todos los cines a nivel mundial 🎬🔥🌎 #ElPeorVecinoDelMundo #UnVecinoGruñón pic.twitter.com/67w0cuqJmk — Sebastian Yatra (@SebastianYatra) January 6, 2023

