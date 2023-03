'La Resistencia' es uno de los talkshows más famosos de España y poco a poco su popularidad se ha extendido por el resto del mundo gracias a la calidad de sus invitados y al prestigio que su presentador, David Broncano, tiene dentro de la escena.



Algunos de estos han sido Bizarrap, Antonio Resines, Juanes, Recycled J y, uno de los más recientes: Sebastián Yatra, quien repitió aparición, pues ya había ido al plató. El motivo fue la promoción de su más reciente sencillo, titulado 'Una noche sin pensar'.

Sin embargo, en esta oportunidad fue tras la revelación de que tiene un romance con la española Aitana, intérprete de éxitos como 'Formentera' y 'Con la miel en los labios'.



Por ello no perdió oportunidad de lanzar algunos comentarios relacionados, como el elogio a la foto de la cantante que reposa sobre el escritorio de Broncano (vale decir que ella y el presentador son buenos amigos).



Aunque, sin duda, lo que más llamó la atención fue su respuesta a la tradicional pregunta del programa '¿Cuántas veces has tenido sexo en los últimos 30 días?'. Tras hacer las cuentas por unos minutos el colombianos respondió que alrededor de 20, pero que la verdad es que ya "perdió la cuenta".



Reviva aquí el momento:

Te regalo un ábaco para llevar la cuenta, rey. Eso o ir apuntando en un post it de la nevera. @SebastianYatra pic.twitter.com/yVHiGzONHR — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 20, 2023

