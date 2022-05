El intérprete del género urbano Sebastián Yatra ha sido el tema del que muchos usuarios en internet han hablado debido a la filtración de un video porno en el que, supuestamente, aparecía. No obstante, el artista afirmó que no era él quien estaba en el clip.

Desde hace un tiempo, la carrera del cantante ha venido en ascenso gracias a su aparición en los Oscars 2022 y su participación en ‘Érase una vez, pero ya no’, la serie de Netflix que se estrenó en marzo de este año.



Sin embargo, esta vez los internautas han hablado del artista por algo ajeno a su carrera artística. Muchos usuarios difundieron un video íntimo filtrado, afirmando que Yatra era la persona que aparecía en él.



Pese a que el cantante no había confirmado ni desmentido estas afirmaciones previamente, ante los rumores, el intérprete de ‘Tacones Rojos’ decidió hablar públicamente en redes sociales sobre el tema.



En sus historias de Instagram, Yatra subió un video en un vehículo acompañado de dos de sus amigos. En el clip, habló sobre el video de contenido para adultos, asegurando que no era él quien aparecía allí.



“Acabo de ver un video porno de un man idéntico a mí, quería contarles”, indicó entre risas.



Aunque no fue una extendida declaración, el cantante dejó claro que los rumores que circulan en redes sociales son falsos.



Varios internautas siguieron comentando sobre el tema. Algunos confirmaron las afirmaciones de Yatra, señalando que ya habían visto el video en detalle y que, efectivamente, se trataba de una persona muy parecida a él.



Por otro lado, usuarios expresaron que no creían en las afirmaciones del intérprete de ‘Traicionera’.



