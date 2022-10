Sebastián Villalobos se estableció desde hace años como uno de los influenciadores más importantes del país. A pesar de que empezó su carrera como youtuber, en la actualidad cuenta con más de once millones de seguidores en Instagram.



En esta red social, Villalobos suele presumir de sus viajes y eventos por el mundo. En la mayoría de fotografías sale acompañado de Camila Santamaría, quien ha sido su novia desde hace varios años.



La pareja conoció París por primera vez hace unos meses. Foto: Instagram: @sebas

La pareja habría terminado su relación días atrás, luego de que llevaran semanas sin publicar contenido juntos. Los seguidores del influencer ya estaban especulando que estarían pasando por una crisis en su relación.



Ahora, Villalobos confirmó los rumores de ruptura y se despidió de Santamaría con un mensaje en redes sociales. En la publicación de Instagram le agradece por las enseñanzas aprendidas y el tiempo compartido.



“Sólo tengo palabras de agradecimiento para ti. No han sido semanas fáciles, pero supongo que el tiempo se encargará de que todo fluya de la manera en que debe fluir… Te deseo todo lo bonito que el camino tenga para ti, siempre te lo dije y siempre lo diré: viniste a ser muy grande y a cumplir propósitos muy grandes, como lo hiciste conmigo y como espero yo haberlo hecho contigo también”, expresó el youtuber.



En el texto, Villalobos se refirió a todos los buenos momentos que pasaron. Le aseguro a su exnovia que estaría siempre para ella y que está orgulloso de la relación que mantuvieron. Aunque no especificó los motivos del rompimiento, dejó claro que se debía a “razones diferentes al amor”.



“Aquí estaré desde la distancia viéndote crecer, superarte y cumplir todos esos sueños que me decías que querías lograr, y estaré celebrando el verte realizándose. Bonita vida y que Dios bendiga cada uno de tus pasos, Marte”, concluyó.



Aunque nunca confirmaron la fecha en la que empezó su romance, los seguidores de la pareja creen que habría sido a inicios de 2020. Hace tan solo unos meses, compartieron imágenes de su viaje por Europa, que fue un sueño que realizaron juntos.

La última relación de Sebastián Villalobos

Antes de hacer público su romance con Camila Santamaría, el influencer mantuvo un largo noviazgo con la actriz María Laura Quintero. La pareja llevaba dos años de relación cuando en 2020, a inicios de la pandemia de Covid-19, decidieron ponerle fin.



En ese momento, Villalobos explicó en una transmisión en vivo que estaban en páginas distintas y que su amor se había vuelto insostenible. Por esa razón, decidieron alejarse antes de hacerse daño.



“Me pongo nervioso cuando hablo de este tema ya que no lo había hecho públicamente… siento que todas las relaciones tienen problemas de forma y de fondo. Y siento que cuando un problema de forma empieza a ser tan constante cualquier situación que pasa en la relación pasa a ser un problema”, explicó el influencer.



Por su parte, Quintero nunca dio justificaciones sobre el tema ni se pronunció. En la actualidad, la actriz hace parte del elenco de ‘Leando Diaz’ y no ha vuelto a hacer pública ninguna relación.

