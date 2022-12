El famoso ‘youtuber’ colombiano Sebastián Villalobos subió varias historias en su cuenta de Instagram para mencionarle a sus seguidores que está intentando tener acercamientos con su padre tras no saber de él durante varios años.

Y es que el creador de contenido de 26 años no ha sido una persona que haya hablado previamente sobre asuntos familiares con sus seguidores. Sin embargo esta fue la excepción.

Villalobos se encargó de explicar que no ha tenido comunicación con su padre desde que tenía 12 años de edad: “En la época del Messenger mi familia paterna me buscó para estar en comunicación. Después, viajé a Bucaramanga y me vi con un tío y él me preguntó si yo quería ver a mi papá, y le dije que sí. Volví a la casa donde solía vivir con mi padre y allí conocí a mi hermano, pero me resultó muy difícil”.

Horas más tarde, ese mismo día, el entonces niño de 12 años tuvo una breve charla con su progenitor: “Nos vimos en una tienda, y solo hablamos por 10 minutos, porque él estaba trabajando, y me dijo que nos viéramos el fin de semana, pero eso nunca pasó porque yo no me sentí seguro de hacerlo”.

Luego de ese día, se estuvieron comunicando por Messenger durante varias semanas. No obstante, con el correr del tiempo, el ahora ‘youtuber’ y actor volvió a perder contacto con su padre, mas no con sus otros familiares.

“Yo estaba como resignado a que no iba a necesitar hablar con él nunca, y ya no tengo ningún resentimiento ni nada que se le parezca. Entonces, el año pasado se comunicó conmigo mi hermano, que ya es un hombrecito, y en ese momento me enteré que tengo una hermana y se despertó en mí una emoción de conocerla”, recordó.

No obstante, Villalobos también confesó que quería volver a tener un encuentro con su papá, pero que su hermano le hizo caer en cuenta que no estaba preparado.

“A medida que pasaba el tiempo sentí la necesidad de comunicarme con mi papá. Hace seis meses le pedí a mi hermano el número de teléfono de nuestro padre, pero no me sentía preparado para llamarlo”, puntualizó.

El creador de contenido subió una historia en Instagram confirmando que, efectivamente, le escribió a su progenitor para tratar de recuperar la comunicación con él. “Hoy me desperté con ganas de ver el mundo diferente. Acabo de escribirle a mi padre después de 14 años sin tener ningún tipo de comunicación. Tengo el corazón a mil. Que sea lo que Dios quiera”, escribió Villalobos.

Sin embargo, el actor manizaleño no ha hablado acerca de una nueva charla con su familiar hasta la fecha.

