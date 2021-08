¿Tiene una ’mala relación’ con Lina Tejeiro? Esto dijo Sebastián Vega

En medio de una dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en su cuenta oficial de Instagram, Sebastián Vega habló de ‘cómo se la lleva’ en la actualidad con Lina Tejeiro.



Y es que los artistas se conocieron, cuando tenían aproximadamente 15 años, en las grabaciones de la telenovela ‘Padres e hijos’. Vega interpretó a ‘Emilio’ y Tejeiro a ‘Samy’.



Lo que comenzó como una amistad se convirtió en un noviazgo de tres años.



(Le puede interesar: ‘Con una sola mujer se puede ser feliz’: Lina Tejeiro habló de infidelidad).

En varias ocasiones, Lina Tejeiro ha dicho que la relación que sostuvo con Sebastián fue ‘tormentosa’, pues ella destaca que, al ser niños, no sabían manejar muy bien las cosas.



Después de la ruptura, los actores decidieron no hablarse y Lina se fue a estudiar a Buenos Aires, Argentina. Vega, por su parte, se metió de lleno en la actuación. Entre las producciones principales de su historial televisivo destacan ‘Yo soy Franky’, ‘Chica Vampiro’ y ‘A mano limpia’.

Si bien sus caminos se separaron, son dos de los nombres jóvenes destacados en el panorama del entretenimiento colombiano.



Para resolver algunas dudas sobre esta ‘turbulenta’ historia, varios seguidores utilizaron la dinámica para preguntarle a Sebastián Vega si tiene una ‘mala relación’ con Lina Tejeiro.



El actor respondió: “Nada, fuimos novios casi 3 años y ya después nos dejamos de hablar como todas las parejas cuando terminan”.



Además añadió “Y todo bien… Pues de mi lado, no sé”.



(Siga leyendo: 'Me gastaba el sueldo': Lina Tejeiro confiesa que mantuvo a dos exnovios).



Es más: años después de la ruptura trabajaron juntos en una producción llamada ‘El chivo’ (2014), telenovela histórica colombiana producida por 'RTI Televisión' y ‘Televisa’, para ‘UniMás’ y ‘Caracol Televisión’.



Por otro lado, los internautas tenían bastante curiosidad del encuentro entre Sebastián Vega y Lina Tejeiro, ya que habían sido invitados a la misma fiesta de Inauguración de ‘Rancho MX’, restaurante de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W.



Sin embargo, la historia tuvo un insípido desenlace: Vega afirmó que ni siquiera se encontró con ella pues, cuando él llegó, Lina ya se había ido.



“Se había emborrachado… Me dijeron que salió por la puerta grande, en hombros, borracha”, aseguró Sebastián.

Su vida sentimental, al parecer, está más sólida que nunca: contrajo nupcias en 2018 con la productora de moda Valentina Ochoa.

De Tejeiro, por su parte, aún no se sabe si tiene un pretendiente después de haber terminado su relación más reciente con Norman Capuozzo, en marzo de 2020.

