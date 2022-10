Sebastián Tamayo, antiguo participante de realities como ‘Guerreros Colombia’ y ‘El poder del amor’, contó varias anécdotas relacionadas con la industria del entretenimiento y propuestas que ha tenido para ser el protagonista de diferentes producciones.

El modelo y actor, quien ha tenido varias relaciones sentimentales con mujeres famosas, explicó que dichos ofrecimientos van desde figurar en una producción de cine para adultos hasta ofrecimientos ‘subidos de tono’ para poder conseguir algún papel.

(Además: Influencer señala discriminación en redes sociales por su ‘cuerpo perfecto’).

En una entrevista concedida para el programa ‘Lo sé todo’, de ‘Canal 1’, Tamayo se refirió sobre estas curiosas ofertas laborales que ha recibido.

“Las propuestas en este mundo abundan; y las sexuales aún más -reveló- Todo el tiempo. De hombres y mujeres. Una de las propuestas que he tenido es, precisamente, para ser actor porno. No sé con qué centímetros, pero ahí ha estado la propuesta”.

(Le puede interesar: ‘Me chimba conocerte’: burlas por acento colombiano en ‘La Rosa de Guadalupe’).

Igualmente, el modelo aclaró que su propósito es edificar su carrera como actor de una forma más convencional, asegurando que confía en su talento para lograrlo.

“Yo quiero construir mi carrera con base en el talento, con base en la actuación y el ser artístico -contó- Sí quiero eso. No puedo mirar otros ámbitos que hoy en día se normalizaron”.

(Le puede interesar: Sebastián Caicedo se sincera tras ruptura con Carmen: ‘No se lo deseo a nadie’).

Así mismo, aprovechó para desmentir rumores acerca de su identidad sexual, pues muchos internautas compartieron supuesta información que reveló que Tamayo era gay.

“A mi me han salido maridos de quienes no he tenido ni idea. Pero me siento tranquilo con mi sexualidad porque es algo que se ha cuestionado mucho también”.

