Sebastián Martínez y Kathy Sáenz son una de las parejas más estables de la farándula colombiana. Los actores tienen un hijo pequeño, llamado Amador y dos hijas del matrimonio pasado de Sáenz.



El protagonista de ‘Hasta que la Plata Nos Separe’, suele compartir en su cuenta de Instagram algunas curiosidades de sus días y anécdotas personales. Esta vez habló con sus seguidores sobre las compras escolares para su hijo.



(Siga leyendo: Sebastián Caicedo fue visto con una modelo de paseo en Medellín).

En las próximas semanas Amador estará empezando un nuevo año y para esto, sus papás lo acompañaron a buscar los útiles que pide el colegio. Mientras estaban en la tienda, Sebastián Martínez lanzó una queja en sus redes sociales.



A modo de chiste y entre burlas, el actor bromeó sobre cómo han cambiado los papeles. Afirmó que cuando era niño, su día favorito era precisamente el de la compra de utiles escolares.



Ahora como adulto y padre de familia no disfruta tanto de las extensas listas y materiales.



(Más: Jessi Uribe es criticado por cancelar presentación: dicen que se volvió creído).



“Estamos en el plan de los útiles escolares, un plan, que cuando uno era un niño; era el plan soñado, el plan de la vida. Y ahora, cuando uno es papá, es un infierno”, expresó Martínez.



El actor continuó hablando del tema y se quejó de la cantidad de instrumentos que piden. Manifestó que algunas cosas son innecesarias e incluso absurdas.



No protestó por los precios ni especificó en qué tienda se encontraban. Solo expresó su malestar por los útiles que los estudiantes nunca llegarán a usar pero que son un requerimiento.



“Porque uno ve esas listas y dice: ‘¿Por qué le están pidiendo tres paquetes de marcadores al niño?’ No los va a usar, ¿por qué?” señaló el actor.



La queja de Sebastián Martínez refleja el descontento de muchos papás en la época de regreso a clases. En redes sociales el actor fue aplaudido por hablar del tema y no quedarse callado ante la polémica.



(Le recomendamos: A Carolina Gaitán le robaron todo a la salida del concierto de Bad Bunny).

Facebook Twitter Linkedin

Amador Martínez Sáenz tiene 13 años. Foto: Instagram: @sebastianmartinezn

El sueño de su hijo

El menor de la familia Martínez Sáenz sueña con ser corredor de la Fórmula 1. Así lo expresó Sebastián Martinez en su cuenta de Instagram hace unas semanas.



(También: Así celebró Cintia Cossio el cumpleaños de su esposo Jhoan López).



El pequeño Amador practica este deporte desde niño y comparte con su papá la pasión por los carros de carrera. El actor publicó un video en el que los dos se muestran emocionados por una competencia en la que participaría el joven.



En sus historias, el actor también mostró algunos instantes de la victoria de su hijo en un circuito de carros de Bogotá. Amador cruzó la línea de primero y se llevó todos los aplausos.

Más noticias

Tom Holland: ¿por qué el actor de 'Spiderman' dejó las redes sociales?

Amber Heard cambia de abogados para apelar fallo en juicio contra Johnny Depp

Demandan a hombre por su gallo ruidoso: aseguran que cacarea 200 veces al día

Ben Affleck cumplió 50 años y Jennifer López le organizó lujosa fiesta

Jean Hilliard: la milagrosa recuperación de una joven que estuvo congelada

Tendencias EL TIEMPO