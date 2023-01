Sebastián Martínez es uno de los actores más conocidos de la televisión, ya que ha participado en proyectos como: ‘Palpito’, ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘Allá te espero’, entre otras. El paisa se ha ganado el cariño de los colombianos que no solo lo elogian por su talento, sino también por su físico, pues es considerado uno de los hombres más lindos del país.

Facebook Twitter Linkedin

El actor sufrió un pequeño accidente mientras estaba nadando en un río. Foto: Instagram @sebastianmartinezn

Para celebrar el fin de año, el actor mostró en sus redes sociales que estaba de vacaciones en medio de la naturaleza en compañía de su esposa, la también actriz Kathy Sáenz y su hijo Amador Martínez.



Sin embargo, el actor vivió una inesperada situación, ya que comentó que había sufrido de un pequeño accidente mientras estaba nadando en un río y a través de su cuenta de Instagram compartió un imagen de su mano y se podía ver que tenía diferentes cortadas, y estaba acompañada del mensaje: “No dejen basura en los ríos, no lleven vidrio”.



Asimismo, invitó a sus seguidores a cuidar estos afluentes y comentó: “Cuando uno va al río, no deja botellas ni quiebra botellas porque otra persona, como yo ahorita, que me metí al río, salí, puse la mano, se puede cortar. La idea del río es deliciosa, pero cuidemos el río, no dejemos botellitas, no dejemos basura”.



(No deje de leer: El 'kit anti Bad Bunny' y las burlas a la actitud del cantante con fanática).

También, en una publicación en su Instagram celebró el año nuevo y reiteró la importancia de cuidar estos cuerpos de agua.



“Feliz año. ¡Sólo el que ha pasado un 1 de enero en un río sabe lo que es bueno! Recojamos toda la basura y seamos conscientes de cuidar nuestros ríos”, escribió junto a un video en el que se le ve bañándose en una pequeña cascada.

Los deseos de año nuevo de Sebastián Martínez

En sus historias de Instagram Martínez publicó un video en el que envió sus buenos deseos para este 2023 a sus seguidores e hizo una reflexión sobre qué siempre le pedimos cosas positivas a la vida, por esta razón él quiere que Dios le de fuerzas para aceptar todas las circunstancias que se presenten en el año.



(Lea también: 'Manejé de corrido y no comí': conductor que fue recibido por sus hijos).



“Siempre pedimos cosas positivas: que nos llegue más plata, que haya salud, que haya amor; pero nunca pedimos, y eso es lo que yo quiero pedir este año, es que nos dé aceptación por todas las circunstancias y situaciones que Dios quiera para nosotros, lo que la vida quiera para nosotros este año. Así nuestra mente a veces las vea positivas o negativas, aunque las califique así, pero tratar de sacar lo positivo de cada situación y ver como que todo son situaciones y poderlas asumir de la mejor manera”, comentó.



Y concluyó: “Eso sí, que haya mucho amor porque el amor es la base de todo. Gracias por estar este año conmigo acompañándome en todo lo que hago”.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

Más noticias

Todo lo que debe saber de ‘Kings League’, el torneo de Piqué e Ibai Llanos

Colega de Jeremy Renner da angustiante mensaje tras conocer su grave accidente

Jeremy Renner: estas son las lesiones que sufrió el actor, quien está en una UCI

Fallece por accidente en vehículo de nieve la estrella Ken Block