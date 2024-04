Sebastián González e Isabella Santiago tiene una fuerte discusión por un 'chisme': ‘Eso me corresponde a mí’

El reality show ‘La casa de los famosos’ se ha convertido en uno de los más vistos en Colombia y Latinoamérica en las últimas semanas, pues la convivencia de los famosos concursantes, en un lugar donde están aislados por semanas, ha desencadenado grandes momentos que generan controversia, grandes amistades, enemistades y varios romances.

Tras nueve semanas de convivencia, en un lugar donde han estado aislados completamente del mundo exterior, las redes sociales y sus familiares, y con la tensión al mil por la llegada de nuevos famosos, los concursantes han encontrado grandes aliados para expresar sus sentimientos.

En la octava semana de competencia fueron cuatro los nuevos participantes que se unieron al elenco de ‘La casa de los famosos’: Juan Camilo Pulgarín, Sebastián González, Miguel Bueno y Tania Valencia, quien fue eliminada en la más reciente gala de eliminación.

Con la llegada de los nuevos habitantes de ‘La casa de los famosos’ se han abierto posibilidades a que surjan nuevas relaciones amorosas, una de las posibles relaciones que surgiría en los próximos días es la que conformaría Camilo Pulgarín y Sebastián González, quienes tuvieron la oportunidad de compartir una semana antes de su ingreso oficial a ‘La casa de los famosos’, por lo que tras su ingreso han aprovechado cada momento para estar juntos, coquetear y conocerse.

Sin embargo, Isabella Santiago también se ha mostrado interesada por Sebastián González, por lo que ocurrió un pequeño encontrón debido a un ‘chisme’ que la venezolana habría entablado al confesarle a ‘María José’, interpretada por Camilo Pulgarín, que Sebastián le dijo a ella que a él no le gustaban los hombres.

González asegura que durante la conversación fue muy claro y le pidió a la actriz no revelar su secreto; sin embargo, ella hizo caso omiso y le confesó el secreto de Sebastián González a Camilo Pulgarín.

En la conversación, se puede ver como González dijo: “a mí no me gusta Camilo”, a lo que Isabella Santiago le respondió que es mejor que hable con el creador de contenido. Nuevamente, el actor le dijo: “Me corresponde a mí”, mientras que la actriz trans insistió en que sea él el que hable con Pulgarín para evitar malos entendidos.

“Si nosotros tenemos una conversación, no me parece que esa conversación después se la digas a alguien más. Yo no te dije a ti que no podías contar algo, pero si tu me cuentas algo a mí, yo no voy a salir a contarlo más allá de que si tu me lo permites o no”, puntualizó seriamente Sebastián González.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

