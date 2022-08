Ha pasado casi un mes desde que la actriz Carmen Villalobos confirmó su separación con el también actor, Sebastián Caicedo. Tras 10 años de noviazgo y tres de matrimonio, la pareja decidió poner fin a una de las relaciones más estables de la farándula colombiana.



Fueron muchos los rumores que giraron en torno a los motivos de la ruptura: infidelidad y acusaciones con respecto a la orientación sexual del actor se convirtieron en las principales teorías de sus seguidores, quienes desde meses atrás venían notando la ausencia de la pareja en redes.

Carmen Villalobos habría confirmado su separación el 18 de julio a través de su cuenta de Instagram. Foto: Instagram: @sebastiancaicedo

Pese a que Caicedo habría expresado que no se referiría más al tema de su separación con la protagonista de ‘Hasta que la Plata nos Separe’, esta vez fueron unas fotografías comprometedoras las que habrían dado de qué hablar a más de uno.



La Feria de las Flores se convirtió en el epicentro de lo que algunos internautas podrían considerar el inicio de una nueva historia de amor. Con muestras reiterativas de cariño en conciertos y restaurantes de la capital antioqueña, Caicedo y la modelo, Juliteh Román, como es conocida en redes, no dudaron en dejar a la vista su cercanía.

Aunque ninguno de los dos ha hablado al respecto de una nueva relación, para los fanáticos, es evidente la complicidad y cercanía que tienen el actor y la empresaria.



“Definitivamente cambian oro por cobre”, “Ni Luisa Fernanda W se atrevió a tanto” y “¿No que no era por otra?”, fueron algunos de los comentarios que recibieron las fotografías por parte de internautas, quienes tampoco ignoraron el corto tiempo de ruptura que lleva con la actriz de la nueva versión de ‘Café con Aroma de Mujer’. “Bueno, Carmen, el tipo no le va a guardar luto”, expresó otro usuario de redes.



Cabe resaltar, que en ocasiones pasadas, el actor habría aclarado que los motivos de la ruptura no estarían asociados a terceras personas. “Solo quiero aclararles que nunca fue por una tercera persona y mucho menos porque yo sea gay, simplemente, como también ella lo expresó, la vida nos llevó a rumbos y caminos diferentes donde es mejor decir adiós desde el amor, ese mismo amor que siempre nos caracterizó”, concluyó el actor caleño.

