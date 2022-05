Desde hace varios días usuarios de las redes sociales se han estado preguntando por qué los actores han dejado de publicar fotos juntos en sus cuentas.



Los rumores no son nuevos. El año pasado ya se había dicho en varias ocasiones que la pareja se habría separado, sin embargo, todo resultó ser falso.



Ahora, el programa de chismes Lo Sé Todo del Canal 1 reveló la exclusiva de que hace al menos 20 días que los actores habrían firmado oficialmente papeles de divorcio.



Aunque la información no está confirmada por ninguna de las partes, Ariel Osorio, el presentador del programa expresó estar seguro de que no hay vuelta atrás para esta separación.



Hace tan solo unos días, Carmen Villalobos salió a defender su matrimonio y aseguró que los dos seguían casados. En esa oportunidad, en medio de una entrevista para la revista People en Español, explicó que cada uno tiene sus proyectos personales en el momento.



Villalobos también se refirió al hecho de que ya no subieran fotos juntos. La Barranquillera aseguró que las publicaciones no son la medida para saber el bienestar de una relación.



“Decidimos dejar descansar de alguna manera las redes sociales de la relación, pero no, ahí estamos; él está en Bogotá, en sus proyectos, ahorita está como muy metido en el tema espiritual y de motivación, cosa que me parece súper chévere; y yo estoy a full con la novela, que no me da tiempo de nada” explicó para la revista.



Un momento difícil

La protagonista de ‘Hasta que la plata nos separe’, de RCN , apareció en sus redes sociales hace unos días asegurando que se encuentra pasando por una situación difícil.



Uno de sus perritos, Capo, estaba enfermo por lo que la actriz tuvo que suspender sus actividades diarias para cuidar de la mascota. En redes contó cómo había sido su día



“Me tocó llevarlo de urgencias al veterinario y para rematar Freud y Mambo se pusieron mal. Entonces hoy pasé un día difícil pues estuve todo el día grabando y mi mente estaba en eso y mil cosas más” explicó.



Los seguidores de Villalobos aplaudieron que la actriz expresara su realidad y no le temiera a mostrarse humana.



“Les cuento esto porque es importante a veces expresar lo que uno siente, porque si uno no dice lo que uno siente, pues las personas que uno tiene alrededor pues no son adivinas y no van a saber lo que uno está sintiendo” concluyó la actriz en redes al final de su jornada.

