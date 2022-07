Desde hace varios meses se ha especulado en el mundo de la farándula sobre una inminente ruptura entre uno de los matrimonios más populares del entretenimiento.



Se trata del de los actores Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo, quienes habrían dado pistas en varias oportunidades sobre la decisión de tomar caminos diferentes en el plano sentimental.

Se ha conocido que la actriz se encontraba fuera del país para participar en varios proyectos, mientras que Sebastián Caicedo estaría radicado en Miami. Pero en los últimos días, Villalobos compartió que regresó a Bogotá y, con emoción, contó que en pocos días iba a celebrar su cumpleaños. Por su parte, se ha conocido que el actor está en Medellín.



El hecho de que los dos estén en Colombia, y la proximidad del cumpleaños de Villalobos, ha puesto a muchos a pensar en un posible reencuentro entre los artistas, tras semanas de especulaciones de distanciamiento.



Villalobos compartió un video en Instagram en el que resume varios momentos de su día a día, pero siempre se le ve sola. Lo acompañó del siguiente mensaje: "Llegó Julio y este mes te invito a empezar de nuevo… dejando atrás todo lo que duele y abriendo los brazos a todo lo positivo. Un día a la vez, con la mejor actitud y manteniendo tu esencia. BIENVENIDO JULIO, el mes más sabroso del año".

En los últimos días los fanáticos han notado que los actores aún le ponen ‘me gusta’ a las fotos del otro. Esa ha sido la única interacción reciente por internet que ha tenido la pareja que lleva más de diez años.



Últimamente se especuló que Caicedo ya tendría un nuevo amor.



El actor publicó unas fotos en su cuenta de Instagram cenando con una mujer diferente a su esposa.

Inmediatamente los cibernautas encontraron el perfil de la desconocida y vieron que se trataba de Sara Montoya, una 'influencer' que se dedica a recorrer el mundo en sus redes sociales.



En su cuenta de Instagram, donde Sara tiene más de 70 mil seguidores, habría publicado una historia con Caicedo. En la fotografía aparecen los dos juntos con el texto “Te adoro” y un corazón blanco.

Caicedo y Montoya suelen interactuar en redes sociales. Foto: Instagram: @saramontoyam

Los fanáticos aún no saben si se trataría de una pareja amorosa o de una amiga. Sin embargo, los seguidores han estado atentos a las redes sociales de Sebastián y de Carmen Villalobos para encontrar alguna pista sobre la supuesta separación.



Seguidores de la pareja han insistido en la ausencia de recientes fotografías juntos.



Hace unas semanas, en una entrevista para el medio ‘Mezcal TV’, Carmen Villalobos afirmó que su relación es estable, pero que decidieron apartarla de redes sociales desde hace algún tiempo.

“Lo que pasa es que, claro, cuando siempre has mostrado la relación y cuando todo ha sido como muy público es un poquito raro ya no vernos juntos”.



De acuerdo con ella, tener una relación constantemente en el ojo público les estaba generando problemas, razón por la cual tomaron la decisión de no mostrarse juntos por un tiempo. Cabe resaltar que ambos se conocieron en 2007 cuando grabaron la novela ‘Nadie es eterno en el mundo’.

“Esa fue una decisión que tomamos desde principio de año. Separar las carreras, separar los seres humanos, pues porque él sigue teniendo su vida, yo sigo teniendo la mía y a veces eso se estaba mezclando y ocasionando como rollos, entonces decidimos que no nos vean juntitos para que cada uno pueda seguir construyendo esos sueños y esas cosas personales que tenemos”, afirmó la actriz de ‘Sin senos no hay paraíso’.



Carmen fue enfática en que están juntos sentimentalmente, a pesar de que no lo hagan físicamente, pues Sebastián inmerso en sus proyectos, mientras que ella sigue enfocada en las grabaciones de la nueva versión de ‘Hasta que la plata nos separe’(2022), novela que ya se encuentra en su etapa final producción.



EL TIEMPO