Sebastián Caicedo tuvo 'pensamientos oscuros' tras su divorcio: 'No quería vivir más'

El actor Sebastián Caicedo es reconocido por telenovelas como ’Sin senos no hay paraíso’, ‘Niños ricos, padres pobres’, ‘Los reyes’, ‘El señor de los cielos’, entre otras. En esas producciones, Colombia se enamoró de sus interpretaciones, por esto sus fanáticos están al tanto de todo lo que ocurre en su vida.



Hasta 2022, sostuvo una relación con la también actriz Carmen Villalobos, la cual tuvo una duración de 13 años y lograron contraer matrimonio. Su separación fue una noticia que sorprendió a todos sus seguidores, puesto que para muchos esta pareja era una de las más estables en el mundo de la farándula.

En una entrevista que se realizó recientemente en la emisora ‘Bésame’, el actor habló sobre el proceso que atravesó para superar la ruptura, y los detonantes que lo llevaron “a la oscuridad”, esto porque tuvo que enfrentar un episodio de depresión.

‘Se me acabó el mundo’: Sebastián Caicedo habla de su ruptura con Carmen Villalobos

Luego de que una de las periodistas le sugiriera dar un consejo para aquellos que estaban enfrentando un momento difícil, en cuanto a separaciones, Sebastián Caicedo dijo que para dar esa reflexión debía hablar sobre una parte de su proceso.



“Entré a una depresión muy fuerte, subí 14 kilos, no sabía qué hacer, se me cayó el mundo encima, fui juzgado, señalado, calumniado”, relató. Además, también lo afectaron los comentarios de las personas, puesto que “necesitaban buscar un por qué y un para qué”.



Sebastián Caicedo contó que la gente buscaba respuestas sobre lo que había pasado, por lo cual siempre se le relacionaba con otras mujeres con las que se tomaba fotos, pero al confirmar que esto no era cierto, comenzaron a surgir rumores de que su ruptura había sido causada por su orientación sexual, lo que el actor aclara, es falso.



Tras recibir todos esos comentarios, el artista decidió darse un tiempo para sí mismo. “Yo me encierro en mi finca, con esa depresión que fue lo peor que pude haber hecho. Cuando yo estaba en mi finca teniendo esos pensamientos raros, de que se me acabó el mundo, y decir: ‘Apague y vámonos’. No quería vivir más”.



Sin embargo, tenía dos razones para seguir adelante, y dentro de estas estaba el dolor que debían enfrentar sus papás y “el temor de Dios”. “Empecé a buscar ayuda, me fuí a un retiro en Argentina”, contó. En ese país logró encontrar personas que le “ayudaron a llenar un poquito ese vacío y esas heridas”.





Luego de un tiempo, logró volver a conectarse consigo mismo, pero tenía una sensación de vacío emocional. “Empecé a darle poder a la piedra, a la Luna, a la pachamama, que es la creación”, comentó en entrevista con la emisora. Sin embargo, esto no fue suficiente para recuperarse por completo y relató que un amigo le dijo que intentara enfocarse en Dios.



Desde que creó su conexión espiritual con Dios, logró recuperarse: “Ahí tuve ese clic con Dios, que fue el que me dijo: ‘Mira, siempre he estado aquí’”. El actor aseguró que ese fue su llamado porque él era escéptico.



Actualmente, Caicedo sostiene una relación sentimental con la empresaria Juliana Diez, a quien conoció en una iglesia, justo cuando ambos estaban atravesando un duelo por ruptura.

Sebastián Caicedo y Juliana Diez destacan su romance y su conexión con Dios

