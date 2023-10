Sebastián Caicedo reveló sus vicios y errores en entrevista: ‘No he sido un santo’

El actor caleño, Sebastián Caicedo, se hizo conocido desde una edad temprana por aparecer en algunas de las producciones más vistas de la televisión colombiana, como ‘Los Reyes’.



Caicedo ha tenido una fuerte presencia mediática en los últimos años por su divorcio con la actriz Carmen Villalobos, y su rápido enamoramiento de su pareja actual, la empresaria Juliana Diez, con la que creó una marca de productos capilares.

Pues bien, el domingo 8 de octubre, la periodista y presentadora Eva Rey publicó una íntima entrevista con el actor en su show ‘Desnúdate con Eva Rey’. En ella, Caicedo habla de temas variados, como su nuevo emprendimiento, sus inclinaciones políticas y su relación con la religión.

En un fragmento de la conservación, Sebastián se sinceró y empezó a hablar de los errores que cometió cuando era más joven. “Me gustaba la fiesta, pero a veces me excedía y pasaba límites. (...) Sí cometí muchos errores. En algún momento de mi vida fui infiel, y en este momento lo puedo reconocer”, confesó. Además, aclaró que le habían sido infiel a él también, y que sabía lo difícil que era perdonar.



También habló de su relación con las sustancias psicoactivas. “No puedo decir que fui un santo, alguna vez probé algo, marihuana, sí. Sobre todo en este mundo artístico se ve y se conoce. No me gusta señalar a nadie, pero a veces uno se deja envolver, y no tiene tan fuerte el carácter (para decir que no)”. Sin embargo, dijo que hoy tenía un carácter muy fuerte y que sabía ponerse límites.



“Los peores errores que he cometido en mi vida tuvieron al trago de por medio. No puedo decir que no me guste una cervecita, o un vinito, pero la verdad es que no me quiero volver a emborrachar”, declaró Sebastián, para marcar con más fuerza los límites a los que se refería.



Por último, el actor postuló que su peor error había sido estar lejos de Dios. “No quiero sonar fanático, pero cuando uno tiene esa intímidad y esa relación con Dios, ya sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. (...) Yo creo que si todos tuviéramos eso en la vida, cometeríamos muchos menos errores.”

La relación de su acercamiento a la religión y su noviazgo

Sobre su nueva relación con la religión, Eva enfatizó en que era la culpable directa de su encuentro con Juliana Diez, pues es conocido que el actor y la empresaria se conocieron en la iglesia. “Cuando tú te encontraste con papito Dios, él estaba con tu chica. Si no te llegas a encontrar con él, no hay chica”.



Sebastián le dio la razón a Rey, y contó que Juliana fue a dar una conferencia en Bogotá, lo vio en su iglesia, y decidió escribirle para cotizarle la difusión del volante de una charla para mujeres en Instagram. Caicedo decidió no cobrarle, sino apoyar la causa, y desde ese día siguieron hablando constantemente.



Por último, reveló que ambos entraron a la relación pensando en casarse algún día, y también que quieren formar una familia juntos. Cabe recordar que hace unos días el actor confesó que ambos están manteniendo el celibato hasta el matrimonio, tarea que describió como ‘muy difícil', pero que probaba que era una relación ‘con propósito’.

Vea la entrevista completa

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

