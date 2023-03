La sorpresiva ruptura amorosa entre Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos a finales de 2022, fue uno de los temas de conversación más consultados por los principales portales de chismes, pues se empezó a especular sobre una presunta infidelidad que nunca fue verificada.

La pareja mantuvo una relación por más de una década y estuvo casada por casi cuatro años. El rumor más fuerte estaría vinculado con una presunta lejanía a causa de sus compromisos laborales que hizo fragmentar la relación a tal punto que el divorcio fue la única salida viable.

Pues bien, con el fin del 2022, también se limaron las asperezas afectivas porque a las celebridades se les ha visto disfrutar de sus nuevas parejas sentimentales. En el caso de Villalobos hizo público su nuevo amor el pasado 8 de enero al publicar unas fotografías en su perfil de Instagram, donde se le ve celebrando el cumpleaños del actor Frederik Oldenburg, su novio.



“¡Hoy es el día más importante desde que empezamos a ser novios! ¿Cómo se dio todo? Esa historia solo tú y yo la sabemos. Aquí algunas fotos de todos esos momentos únicos. ¿Sorpresivo e inesperado? ¡Sí! Pero totalmente increíble y maravilloso”, comentó la actriz.



Con esta serie de imágenes, Villalobos sacó su faceta más romántica y demostró, para muchos fanáticos, que la relación que sostuvo con Caicedo es parte del pasado.



Caicedo le ‘responde’ a Villalobos



Ahora bien, Sebastián Caicedo no se ha quedado atrás, ya que también logró llamar la atención de la comunidad digital por la dedicatoria que le hizo su nueva novia ,Juliana Diez Duque, en su cuenta de Instagram, donde cuenta con algo más de 111 mil seguidores. Según dijo, conocer el corazón del actor fue uno de los regalos más importantes que ha recibido en los últimos meses.



“Conocer tu corazón ha sido uno de los regalos más hermosos que Dios me ha dado, amo reír a tu lado, orar, llorar, soñar, y sobre todo CREER EN LAS LOCURAS QUE DIOS PONE EN NUESTROS CORAZONES. Es hermoso poder amar sin miedo, y teniendo la certeza que Dios está al control de nuestras vidas. @sebastiancaicedo (sic)”, escribió Diez.



El post fue comentado por el intérprete de ‘El señor de los cielos’, dejando ver que también está ‘profundamente’ enamorado de la empresaria: “En sus tiempos y soltando el control”, apunte que ya cuenta con algo más de 129 me gusta.



