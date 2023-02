La expareja conformada por Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo sorprendieron a sus seguidores cuando anunciaron en julio del 2022 su divorcio. Hasta el día de hoy, se desconocen los motivos de su separación, sin embargo en redes sociales se especula que esta pudo ser por infidelidad y celos laborales.

Hace unas semanas, la actriz de “Sin Senos No Hay Paraíso” confirmó su romance con el venezolano Frederik Oldenburg. El primero en dar a conocer esta noticia fue el presentador en el programa ‘Hoy día’ de ‘Televisa’.



Luego, Villalobos realizó su primera publicación en pareja en su cuenta oficial de Instagram para celebrar que él estaba cumpliendo años.



"Hoy es el día más importante desde que empezamos a ser novios ¿Cómo se dio todo? Esa historia solo TÚ Y YO la sabemos y aquí algunas fotos de todos esos momentos únicos ¿Sorpresivos e inesperados? ¡SI! Pero TOTALMENTE INCREÍBLE y MARAVILLOSO”, escribió en su publicación.



Además, añadió: “Hoy mi mayor deseo es que sigas pasando un súper cumpleaños, sigas siendo ese ser auténtico y que siempre me contagies con tu dulzura y risa. Happy Birthday amor. Te amoooooo”.



Acompañado de este emotivo mensaje, la barranquillera compartió un carrusel de fotos en los que se puede ver a la pareja pasando unos buenos momentos juntos. En la publicación, varios de sus seguidores en los comentarios han mencionado a Sebastián Caicedo para que se pronuncie y opine al respecto.



Hace unos días, Caicedo, de 41 años, tuvo un encuentro con la prensa nacional y los periodistas lo cuestionaron sobre su situación sentimental. “Estoy enamorado de Dios, ustedes lo saben, muy enamorado, muy entregado a mi fe, caminando de la mano de él que nos está trayendo cosas muy bonitas”, comentó el actor.



Sin embargo, al momento en el que le preguntaron sobre el nuevo noviazgo de Carmen, el actor no habló específicamente del tema, pero dejó en claro su pensamiento. “Todo mundo tiene derecho a ser feliz y rehacer su vida, la vida sigue, todos tenemos derecho a salir adelante”, concluyó.



Por otra parte, en días pasados se ha especulado que el caleño tiene una relación con la empresaria Juliana Diez e incluso se les ha visto en diferentes lugares muy enamorados. Pero, ninguno de los dos ha oficializado su noviazgo en redes sociales.

