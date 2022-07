La relación entre el actor Sebastián Caicedo y la actriz Carmen Villalobos es una de las más queridas del mundo del espectáculo nacional por su gran vínculo amoroso que los ha llevado a estar juntos por más de una década. Sin embargo, durante estos últimos meses se ha rumoreado que la pareja está atravesando un proceso de divorcio y que ya no estarían viviendo juntos.



Así las cosas, algunos portales de chismes como el programa ‘Lo sé todo’ de ‘Canal Uno’ mencionaron la posibilidad de que los famosos ya hayan firmado los documentos legales que legalizarían oficialmente su separación conyugal.

La actriz Carmen Villalobos y el actor Sebastián Caicedo llevaban más de 10 años de relación. Foto: Instagram: jusecalo

“Nos dijeron que hace aproximadamente 20 días la pareja habría firmado los documentos para partir cobijas. Parece que cuando llegan a este punto no hay vuelta atrás”, expresó en el programa en vivo el periodista Ariel Osorio.



Los rumores empezaron a ser visibles en el mes de marzo, cuando las celebridades dejaron de compartir en sus redes sociales momentos juntos.



En su momento, Villalobos mencionó que esto se debía a que estaban en diferentes países grabando algunas telenovelas y asistiendo a proyectos pendientes, pero después se confirmó que su relación no andaba bien.



En ese momento, Villalobos se encontraba en México realizando el 'remake' de ‘Hasta que la plata nos separe’ y en Puerto Rico oficiando como presentadora de los premios Urbano Latino.



Cabe destacar que los problemas entre los dos actores aún no han sido confirmados por ellos. De igual forma, cada día sigue siendo evidente su distanciamiento, pues si bien ambos están en Colombia no se les ha visto juntos, mucho menos en la celebración de cumpleaños de Villalobos.

Esto dijo Caicedo

Ahora bien, Sebastián Caicedo habló con el periodista Carlos Ochoa en el marco de la feria cosmética ‘Expobelleza’, que se llevó a cabo el pasado fin de semana en la ciudad de Medellín.



En la conversación pudieron hablar de varios temas, entre ellos, el futuro actoral del intérprete del ‘Señor de los cielos’, quien indicó “que está audicionando para producciones en México y Colombia, pues ha durado sin actuar desde la pandemia”.



Como era de esperarse, el comunicador aprovechó el momento para preguntarle sobre el estado actual de su corazón, aunque algunos internautas han manifestado que la pregunta no caló muy bien en el actor, quien supuestamente respondió de una manera fugaz y desinteresada.



“¿Cómo va ese corazón?”, le preguntó Ochoa, a lo que Caicedo respondió: "Divino, hermoso y fortalecido”.



En sus redes sociales también ha dado señales de un posible despecho, pues algunos usuarios de internet han compartido las sentidas palabras que ha dejado en su perfil personal de Instagram y que posiblemente tengan que ver con su actualidad sentimental con Carmen Villalobos.



“En cada momento que sientas que tu energía está bajita, repite las palabras mágicas: perdón, lo siento, te amo, gracias, y estas te ayudarán a soltar todo aquello que te perturba. Cada segundo es el momento correcto y perfecto para volver a empezar! Gracias, gracias, gracias! (sic)”, puntualizó el actor.

