Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos confirmaron hace unas semanas los rumores de separación. La pareja, que tenía una relación de más de 13 años, decidió separar sus caminos.



Tras la ruptura, se ha especulado que Caicedo ya estaría saliendo con otras personas. Primero se habló de un romance con la influencer paisa Sara Montoya.



(Siga leyendo: La visita de Georgina Rodríguez a la Virgen de Fátima en Portugal).

En los últimos días ha cobrado fuerza el rumor de que su pareja actual sería la modelo Julieth Román. Los dos fueron capatados en un concierto mostrándose muy cercanos y abrazados.



Desde entonces, los internautas aseguran que existiría un noviazgo entre los dos. Ninguno ha publicado fotos con el otro en sus redes sociales o confirmado las afirmaciones.



Ahora muchos creen que estarían de viaje juntos. Desde el fin de semana, los famosos han estado publicando fotos de su estadía en el mismo lugar, lo que llevó a algunos a pensar que no sería una coincidencia.



(Más: Sara Corrales estaría soltera y ya no se va a casar con Rafael Gutiérrez).



Sebastián Caicedo subió unas historias en su cuenta de Instagram, disfrutando de los paisajes de Miami, en Estados Unidos. Por su parte, Julieth Román también anunció que estaba en la ciudad de Florida.



Aunque no se han mostrado juntos, algunos se dieron a la tarea de agrupar la evidencia para demostrar que se trataría de un viaje en pareja.



El actor habló sobre su vida amorosa en una entrevista con ‘People en Español’ divulgada hace poco. No aclaró si se encontraba en una relación o no y solo aseguró que “el tiempo de Dios era perfecto. Todo a su debido tiempo”.



(Le recomendamos: Julio Iglesias y José Luis Perales habrían sido víctimas de millonaria estafa).

La separación de Carmen Villalobos

Desde hace meses los seguidores de la expareja se preguntaban por qué habían dejado de subir contenido juntos. En un principio, la actriz negó que estuvieran en alguna crisis y afirmó que solo se encontraban alejados por motivos de trabajo.



La separación cada vez se fue haciendo más evidente por lo que los famosos salieron a contar lo sucedido. Algunos especularon que se debía a una infidelidad y otros creyeron que era por la orientación sexual de Sebastián Caicedo.



(También: Yina Calderón reveló por qué se retiró de 'Duro contra el mundo’).



Ante los comentarios, el actor publicó un video explicando que el divorcio había sido por causas personales. Sin embargo, especificó que era una persona heterosexual.



“Solo quiero aclararles que nunca fue por una tercera persona y mucho menos porque yo sea gay”, manifestó Caicedo.



Por su parte, Carmen Villalobos se ha mantenido al margen de las polémicas y en su cuenta de Instagram se ha mostrado viajando y ocupada con nuevos proyectos laborales.

Facebook Twitter Linkedin

La expareja solía presumir de sus tres mascotas en redes sociales. Foto: Instagram: @cvillaloboss

Más noticias

La niña que se identifica como gato: colegio la apoya y la deja actuar como uno

Padres piden despedir a profesora por ser 'sugestiva y distraer a los niños'

Florinda Meza y Anabel Gutiérrez: la mala relación que tuvieron en ‘Chespirito’

Pilotos se quedaron dormidos en pleno vuelo y se pasaron del destino

¿Julian Román terminó su relación con Juliette Pardau? Esto dijo la actriz

Tendencias EL TIEMPO