Sebastián Caicedo, la expareja de Carmen Villalobos, habló sobre su vida sentimental en una entrevista y resaltó lo doloroso que ha sido su proceso de separación.



De hecho, es poco lo que el actor ha dicho sobre el divorcio con la actriz barranquillera, pues en su momento, fue ella la encargada de confirmar que tras 13 años de relación habían terminado.

La noticia tomó por sorpresa al mundo de la farándula, pues era difícil creer que una de las parejas más queridas y estables del momento se daría el adiós definitivo.



Así las cosas, tras varios meses de quietud sobre el tema, el caleño volvió a remover las aguas y se sinceró sobre lo que ha vivido durante este tiempo de ‘Tusa’.



“Para nadie es un secreto lo que he vivido este año, no es fácil, no se lo deseo a nadie”, dijo el actor cuando le preguntaron sobre si estaba abierto para el amor en el medio ‘People en español’.

Y agregó que: “De pronto me veo en una relación, no sé si con hijos, ¿por qué no?, hay que estar abierto a una paternidad”.



Además, Caicedo mencionó que volverá a la actuación y protagonizará una película en Medellín; sin embargo, no dio mayores detalles sobre sus nuevos proyectos de vida.



“Voy a protagonizar una película en Medellín, pronto sabrán de qué se trata. Y algo muy importante que me tiene feliz, es que el próximo año regreso a México, que me abrió las puertas”, dijo.



“Me faltan por hacer demasiadas cosas: Vivir, viajar, conocer. Todos los días es un nuevo día en la vida para conquistar el mundo, estudiar mucho. El mercado anglo es algo que uno como actor lo visualiza y sueña. Tengo que seguir estudiando inglés, vamos a soñar por llegar allá, por lo menos luchar para llegar”, afirmó.

¿Y Carmen Villalobos?

Por lo pronto, se conoce que la actriz se encontraba presentando un programa de televisión llamado ‘Top Chef VIP', en el cual se crearon rumores sobre un supuesto amorío entre ella y el también actor, Horacio Pancheri.



Pancheri fue uno de los concursantes del reality; sin embargo, fue eliminado del programa. Villalobos no tardó en realizar una dedicatoria y emotiva despedida.



“Horacio Pancheri qué puedo decir que no te haya dicho ya”, comenzó el escrito.

“Fue un placer tenerte en 'Top Chef VIP'. El más disciplinado de todos, ojalá sigas cultivando ese amor que tienes por la cocina y sigas siendo ese ser humano maravilloso que eres. Muchas bendiciones de aquí en adelante con tu vida y tus proyectos. Abrazote gigante”, finalizó.



Así las cosas, Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos se unen a la lista de las parejas con rupturas más sonadas, entre ellas también están: Shakira y Piqué, Kim Kardashian y Pete Dadvison, William Levy y Elizabeth Gutiérrez se suman a la lista de rupturas de este 2022.

